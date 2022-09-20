Зырянов рассказал, как складывается его тренерская карьера

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своей тренерской карьере.

«Карьера тренера у меня начинается так же, как начиналась карьера футболиста. Все постепенно, шаг за шагом. Футболистом я начинал с третьего дивизиона, потом поиграл во втором, затем — в первом. Только потом была высшая лига, которая затем переименовался в РПЛ. Потом, естественно, была сборная России.

Каждую ступень футбольной иерархии я прошел, как футболист. Теперь получается, что я начинаю с самого низа, с молодежных составов. И надеюсь, что смог повторить такой же путь», — сказал Зырянов.