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    Зырянов рассказал, как складывается его тренерская карьера

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своей тренерской карьере.

    «Карьера тренера у меня начинается так же, как начиналась карьера футболиста. Все постепенно, шаг за шагом. Футболистом я начинал с третьего дивизиона, потом поиграл во втором, затем — в первом. Только потом была высшая лига, которая затем переименовался в РПЛ. Потом, естественно, была сборная России.

    Каждую ступень футбольной иерархии я прошел, как футболист. Теперь получается, что я начинаю с самого низа, с молодежных составов. И надеюсь, что смог повторить такой же путь», — сказал Зырянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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