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    Зырянов: «Анюков сам решил играть в атаке»

    Новый главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал, что наигрывает защитника Александра Анюкова на атакующей позиции. По его словам, тот сам предложил перепрофилировать свою позицию на поле.

    – Правда ли, что Анюков наигрывается у вас как нападающий?

    – Нет. Фланговый игрок атаки – я бы так сказал.

    – Почему решили его переквалифицировать из защитника?

    – Саша сам изъявил такое желание (улыбается).

    – Как вам работается с ним, имеющим статус играющего тренера?

    – У Саши, как в свое время и у меня в первый год в «Зените-2», акцент делается на слове «играющий». Но если он будет что-то спрашивать – всегда пожалуйста.

    Однако, мне кажется, Александр сейчас смотрит, наблюдает, как главный тренер ведет занятия, как построен процесс, какая атмосфера в команде. То есть черпает информацию, как и я делал в свое время у Радимова. И это хорошо. Саше было сложно прямо сейчас закончить с футболом и сразу стать тренером. А так будет плавный переход. За что надо сказать спасибо руководству «Зенита».

    – Какая перед вами стоит задача?

    – Избежать вылета из ФНЛ. Уже озвучил ее команде. Будем выполнять

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2018 10:53
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