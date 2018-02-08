Зырянов: «Анюков сам решил играть в атаке»

Новый главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал, что наигрывает защитника Александра Анюкова на атакующей позиции. По его словам, тот сам предложил перепрофилировать свою позицию на поле.

– Правда ли, что Анюков наигрывается у вас как нападающий?

– Нет. Фланговый игрок атаки – я бы так сказал.

– Почему решили его переквалифицировать из защитника?

– Саша сам изъявил такое желание (улыбается).

– Как вам работается с ним, имеющим статус играющего тренера?

– У Саши, как в свое время и у меня в первый год в «Зените-2», акцент делается на слове «играющий». Но если он будет что-то спрашивать – всегда пожалуйста.

Однако, мне кажется, Александр сейчас смотрит, наблюдает, как главный тренер ведет занятия, как построен процесс, какая атмосфера в команде. То есть черпает информацию, как и я делал в свое время у Радимова. И это хорошо. Саше было сложно прямо сейчас закончить с футболом и сразу стать тренером. А так будет плавный переход. За что надо сказать спасибо руководству «Зенита».

– Какая перед вами стоит задача?

– Избежать вылета из ФНЛ. Уже озвучил ее команде. Будем выполнять