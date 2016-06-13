Зырянов продолжит выходить на поле в составе «Зенита-2» в сезоне-2016/17

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов продолжит выходить на поле в следующем сезоне, сообщил агент футболиста Сергей Базанов. Напомним, 39-летний полузащитник является играющим тренером второй команды сине-бело-голубых с августа 2014-го года. В минувшем розыгрыше ФНЛ Зырянов записал на свой счет два гола в 34-х поединках.

«Зырянов продолжит играть в следующем сезоне, но сложно в таком возрасте загадывать на два-три года вперед. Каждый год ему приходится решать, как сложится его будущее, поэтому после следующего сезона посмотрим, что будет. Константин – мудрый человек, который прекрасно понимает, в каком физическом состоянии находится», – сказал Базанов.