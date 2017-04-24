Радимов: «Уровень игроков «Зенита-2» не соответствует Премьер-лиге»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов остался недоволен своими игроками в матче против «Химок», в котором команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 1:3. По его словам, с таким футболом нечего делать в Премьер-лиге.

— Что случилось в моменте с автоголом?

— Ну, если по своим воротам бить, что может случиться?

— В первом тайме команда выглядела скованно. Согласны?

— Да, потому что довлеет результат. Нам тяжело – и остается только терпеть.

— На 25-й минуте вы попросили игроков проснуться. Не получалась игра?

— Вы, наверное, видели, что в первой половине тайма процент брака был катастрофический. Потом чуть-чуть в себя пришли.

— Что сказали команде в раздевалке?

— По горячим следам можно наговорить всего, чего хочешь. Завтра встретимся с командой на тренировке и все обсудим. Я бы хотел поблагодарить Зырянова и Лобова, которые в тяжелый момент играют за нас. У нас от безысходности играют ребята, которым по большому счету уже не надо играть. А те, которые выходят… Вы сами видите, что их уровень не соответствует Премьер-лиге. Надо больше работать и больше тренироваться.

Если ты ничего не можешь сделать на фоне команды ФНЛ, то о какой Премьер-лиге может идти речь? К сожалению, это наша реальность сейчас. Неважно, кто у них будет тренер – всем им нужно прибавлять в мастерстве. Мы сегодня на фоне соперника смотрелись как дети. Надо становиться мужиками. Впереди пять решающих матчей – они покажут, чего мы стоим.