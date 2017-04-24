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    Радимов: «Уровень игроков «Зенита-2» не соответствует Премьер-лиге»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов остался недоволен своими игроками в матче против «Химок», в котором команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 1:3. По его словам, с таким футболом нечего делать в Премьер-лиге.

    — Что случилось в моменте с автоголом?

    — Ну, если по своим воротам бить, что может случиться?

    — В первом тайме команда выглядела скованно. Согласны?

    — Да, потому что довлеет результат. Нам тяжело – и остается только терпеть.

    — На 25-й минуте вы попросили игроков проснуться. Не получалась игра?

    — Вы, наверное, видели, что в первой половине тайма процент брака был катастрофический. Потом чуть-чуть в себя пришли.

    — Что сказали команде в раздевалке?

    — По горячим следам можно наговорить всего, чего хочешь. Завтра встретимся с командой на тренировке и все обсудим. Я бы хотел поблагодарить Зырянова и Лобова, которые в тяжелый момент играют за нас. У нас от безысходности играют ребята, которым по большому счету уже не надо играть. А те, которые выходят… Вы сами видите, что их уровень не соответствует Премьер-лиге. Надо больше работать и больше тренироваться.

    Если ты ничего не можешь сделать на фоне команды ФНЛ, то о какой Премьер-лиге может идти речь? К сожалению, это наша реальность сейчас. Неважно, кто у них будет тренер – всем им нужно прибавлять в мастерстве. Мы сегодня на фоне соперника смотрелись как дети. Надо становиться мужиками. Впереди пять решающих матчей – они покажут, чего мы стоим.

    Источник: ФНЛ

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    24.04.2017 06:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 30 апреля 2017, 14:45

      Родимов самокритичный и понимающий толк в футболе тренер и его комметарии после матчей заслуживают уважения. Хорошо бы , чтобы и игроки к нему чаще прислушивались.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 апреля 2017, 13:27

      Решили замахнуться на премьер, так сказать, нашу лигу? Вовремя.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 апреля 2017, 11:57

      Я считаю,что в РФПЛ %70 игроков не дотягивают до проф.уровня. ровняться нужно на лучших

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 07:43

      Скажу больше .Как показала последняя игра на Крестовском,даже уровень футболистов Зенита не соответствует призовому месту.

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > Диктор 24 апреля 2017, 08:05

      А уровень Спартака соответствует что ли?

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