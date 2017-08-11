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    Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»

    Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в интервью «Фонтанке» прокомментировал перспективы конкурентов главной команды в новом сезоне РФПЛ.

    – 5:1 со «Спартаком». Что с ними?

    – Все нормально. Мы же их каждый год тут обыгрываем. Они приезжают в Петербург со страхом. С ватными ногами. Просто игроки, которые выступали на Кубке Конфедераций, устали, им было тяжело. Глушаков не бежит, Комбаров. Во втором круге посмотрим, как будет выглядеть «Спартак».

    – ЦСКА тоже непросто.

    – У них очень короткая скамейка. Стадион построили. Но нужно попадать в Лигу чемпионов. А состав-то не молодеет. Сейчас-то играют в пять защитников. Со стороны может показаться, что сами футболисты попросили перейти на игру в 5 защитников.

    В июле 39-летний Зырянов анонсировал завершение карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 20:16
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:16

      Правильно, Костя. Они еще памперсы одевают, чтобы уж совсем не позориться.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 августа 2017, 12:15

      тогда ЗЕНИТ едет в Москву с какими ногами?????????????

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 12 августа 2017, 11:35

      Зырянов----лечи голову если с памятью плохо

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 09:34

      Сбрендил что ли с каким страхом? Был лучшего мнения о нём.

      2
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 12 августа 2017, 09:03

      Костя имеет право говорить то, что думает. жизнью своей и футболом заслужил. А то, что у спартачей память короткая я уже давно понял. У нас Лодыгин ляпов 5 допустил перед тем как в Питере поняли, что с этим товарищем ловить нечего. А руководство вообще сезон целый терпело. Понимаю если бы Ребров на 90 минуте при счете 0-0 свой пятый пропустил бы, но этот мяч уже НИЧЕГО не значил! В предыдущем сезоне у Зенита было несколько матчей о которых вспоминать просто не не хочется. Спартак слабее от этого поражения не стал. Просто прошлогодняя позолота отлетела.

      3
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      Рейтинг: +415

      radga 11 августа 2017, 23:13

      Зырянов – о разгроме «Спартака»:
      Зырянов - троль. Когда-то заслуживал определенного уважения. "Болтун безмозглый "- забыли о нем.........? Вот теперь "он " - "гамном " - изрыгивает, хочет навязать кому-то какую-то хрень. ..........не думал. Чтобы одним росчерком пера (может чужого) опахабил себя и не только........ .























      p

      -3
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      Рейтинг: +86

      Dsergey 11 августа 2017, 22:44

      Про ватные ноги чушь полная. Спартак всегда играет свою игру. Пять ударов пять голов это раз в 1000 лет бывает. Забудьте.

      -1
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      Рейтинг: +11239

      alp > Dsergey 12 августа 2017, 00:12

      Зенит регулярно спаму отправляет 5 банок за игру. какие 1000 лет?

      0
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > Dsergey 12 августа 2017, 08:45

      при одном Вилкове только 3 раза по 5 залетало. 3 раза за 1000 лет - уже неплохо...

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 11 августа 2017, 22:02

      Костя правильно все сказал

      3
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 11 августа 2017, 21:32

      Хороший игрок, и в чем то он прав. Надеюсь, что постчемпионская эйфория пройдет быстро.

      1
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      Рейтинг: +105

      Manuilov_M 11 августа 2017, 20:23

      Сказочный долбоёб

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Manuilov_M 11 августа 2017, 22:42

      ты про себя ?

      0
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      Рейтинг: +105

      Manuilov_M > acer2003 11 августа 2017, 23:07

      Про тебя бульбашка

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