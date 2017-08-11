Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в интервью «Фонтанке» прокомментировал перспективы конкурентов главной команды в новом сезоне РФПЛ.

– 5:1 со «Спартаком». Что с ними?

– Все нормально. Мы же их каждый год тут обыгрываем. Они приезжают в Петербург со страхом. С ватными ногами. Просто игроки, которые выступали на Кубке Конфедераций, устали, им было тяжело. Глушаков не бежит, Комбаров. Во втором круге посмотрим, как будет выглядеть «Спартак».

– ЦСКА тоже непросто.

– У них очень короткая скамейка. Стадион построили. Но нужно попадать в Лигу чемпионов. А состав-то не молодеет. Сейчас-то играют в пять защитников. Со стороны может показаться, что сами футболисты попросили перейти на игру в 5 защитников.

В июле 39-летний Зырянов анонсировал завершение карьеры.