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  • Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»

Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»

11 августа 2017, 20:16
31

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в интервью «Фонтанке» прокомментировал перспективы конкурентов главной команды в новом сезоне РФПЛ.

– 5:1 со «Спартаком». Что с ними?

– Все нормально. Мы же их каждый год тут обыгрываем. Они приезжают в Петербург со страхом. С ватными ногами. Просто игроки, которые выступали на Кубке Конфедераций, устали, им было тяжело. Глушаков не бежит, Комбаров. Во втором круге посмотрим, как будет выглядеть «Спартак».

– ЦСКА тоже непросто.

– У них очень короткая скамейка. Стадион построили. Но нужно попадать в Лигу чемпионов. А состав-то не молодеет. Сейчас-то играют в пять защитников. Со стороны может показаться, что сами футболисты попросили перейти на игру в 5 защитников.

В июле 39-летний Зырянов анонсировал завершение карьеры.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зырянов Константин
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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baltika415
1502472051
Жаль тебя Костя!
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АХ
1502472174
Мне кажется, или полузащитник Зенит-2 что-то попутал, слив в прошлом сезоне 1-2 на своём поле?
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Диктор
1502472210
Интервью обычного чмо.
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Manuilov_M
1502472223
Сказочный долбоёб
Ответить
сасас
1502478174
Костя правильно все сказал
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Dsergey
1502480674
Про ватные ноги чушь полная. Спартак всегда играет свою игру. Пять ударов пять голов это раз в 1000 лет бывает. Забудьте.
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radga
1502482391
Зырянов – о разгроме «Спартака»: Зырянов - троль. Когда-то заслуживал определенного уважения. "Болтун безмозглый "- забыли о нем.........? Вот теперь "он " - "гамном " - изрыгивает, хочет навязать кому-то какую-то хрень. ..........не думал. Чтобы одним росчерком пера (может чужого) опахабил себя и не только........ . p
Ответить
Андрей Питерский
1502517833
Костя имеет право говорить то, что думает. жизнью своей и футболом заслужил. А то, что у спартачей память короткая я уже давно понял. У нас Лодыгин ляпов 5 допустил перед тем как в Питере поняли, что с этим товарищем ловить нечего. А руководство вообще сезон целый терпело. Понимаю если бы Ребров на 90 минуте при счете 0-0 свой пятый пропустил бы, но этот мяч уже НИЧЕГО не значил! В предыдущем сезоне у Зенита было несколько матчей о которых вспоминать просто не не хочется. Спартак слабее от этого поражения не стал. Просто прошлогодняя позолота отлетела.
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OfaZavr
1502519669
Сбрендил что ли с каким страхом? Был лучшего мнения о нём.
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nik55
1502526902
Зырянов----лечи голову если с памятью плохо
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