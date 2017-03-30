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Луческу и Тимощук присутствовали на церемонии прощания с Казаченком

30 марта 2017, 13:25
6

На «Петровском» прошла церемония прощания с экс-нападающим «Зенита» Владимиром Казаченком. Бронзовый призер чемпионата СССР ушел из жизни 26 марта в возрасте 65 лет.

На церемонию пришли главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу, член тренерского штаба Анатолий Тимощук и игрок «Зенита-2» Константин Зырянов. Также присутствовали народный артист России Михаил Боярский и комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

Казаченок выступал за «Зенит» на протяжении восьми лет. В составе команды форвард провел 219 матчей, забив 78 голов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Зырянов Константин Луческу Мирча
Комментарии (6)
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alex1951
1490872208
Запомнился по работе в Эстонии. Компанейский мужик был. С ним было не скучно. Фору мог дать... Понимаете...
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shinnik
1490873475
А Саша..Кержаков.. Саша был?
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alex1951
1490926303
100гр и помянем и вспомним и будем помнить... ...уходят лучшие....
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