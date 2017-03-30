Луческу и Тимощук присутствовали на церемонии прощания с Казаченком

На «Петровском» прошла церемония прощания с экс-нападающим «Зенита» Владимиром Казаченком. Бронзовый призер чемпионата СССР ушел из жизни 26 марта в возрасте 65 лет.

На церемонию пришли главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу, член тренерского штаба Анатолий Тимощук и игрок «Зенита-2» Константин Зырянов. Также присутствовали народный артист России Михаил Боярский и комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

Казаченок выступал за «Зенит» на протяжении восьми лет. В составе команды форвард провел 219 матчей, забив 78 голов.