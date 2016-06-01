Митрофанов: «Зенит-2» делает ставку на Радимова, Зырянов останется в роли играющего тренера»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подвел итоги сезона для второй команды «Зенит-2», выступающей в ФНЛ.

– Итоги хорошие. Мы сразу говорили, что основная задача этой команды – вызов футболистам на более высоком уровне. Они этот вызов получили. Мы помним, что у них были сложности во время первого сезона ПФЛ, неудивительно, что в ФНЛ, куда они попали не по спортивному принципу, тоже пришлось нелегко. Но они справились, преодолели кадровые проблемы, которые сами себе и создали и сохранили место в ФНЛ.

– Что можете сказать о Владиславе Радимове? Продолжит ли карьеру в «Зените-2» Константин Зырянов?

– Мы делаем ставку на этого тренера. Нас устраивает, как он развивается. Да, у него бывают эмоциональные моменты, но это потому, что он максималист, хочет самого лучшего. Мы давали обещание Зырянову: если он захочет остаться в роли играющего тренера – продлеваем контракт на тех же условиях на год. Было и предложение окончательно переквалифицироваться в тренеры. Он выбрал роль играющего наставника.