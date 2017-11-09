Зырянов: «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет. И успокоился на столько же лет»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов выразил надежду, что в российской Премьер-лиге в ближайшее время увеличится посещаемость.

Также футболист подчеркнул, что «Спартак» станет чемпионом страны в следующий раз через 16 лет.

«Хочу, чтобы в нашей стране стадионы использовались по назначению, а людей приходило все больше, с детьми, – сказал Зырянов в эфире радио «Зенит». – Сколько на «Спартак» ходит? В прошлом сезоне 30 тысяч, а сейчас 20? Это много. Все-таки это Москва, там много команд.

А вообще, «Спартак», став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя 16 лет. И теперь немножко успокоился. Еще на столько же лет», – заявил Зырянов в эфире радио «Зенит».