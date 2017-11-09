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  • Зырянов: «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет. И успокоился на столько же лет»

Зырянов: «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет. И успокоился на столько же лет»

9 ноября 2017, 15:55
71

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов выразил надежду, что в российской Премьер-лиге в ближайшее время увеличится посещаемость.

Также футболист подчеркнул, что «Спартак» станет чемпионом страны в следующий раз через 16 лет.

«Хочу, чтобы в нашей стране стадионы использовались по назначению, а людей приходило все больше, с детьми, – сказал Зырянов в эфире радио «Зенит». – Сколько на «Спартак» ходит? В прошлом сезоне 30 тысяч, а сейчас 20? Это много. Все-таки это Москва, там много команд.

А вообще, «Спартак», став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя 16 лет. И теперь немножко успокоился. Еще на столько же лет», – заявил Зырянов в эфире радио «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит-2 Зырянов Константин
Комментарии (71)
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oyabun
1510233770
Да, у Спартака есть свои трудности. Но это четко обусловленно бюджетом клуба, который намного меньше чем бюджет спонсируемого Газпромом Зенита. Все же знают что усиления Спартака в летний период практически не было. А сколько бабла влили в Зеню? И каждый год вливают. Так он по идее должен быть каждый год Чемпионом. Но как гавно не удобряй, а конфетка из него не вырастет. Так что чья бы корова мычала..
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ufos73
1510235082
На радио бомжей обсуждают Спартак? Что значит популярность и авторитет ))))
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Диктор
1510235157
Идиот посчитай общее количество сколько раз Спартак становился чемпионом и сколько Зенит и сразу все станет ясно
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Спартак-воин
1510236808
А зенит-2, судя по таблице, вылетает из фнл во второй дивизион...Тебя зырян это не волнует ?
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turist82
1510236867
Старая плесень пусть уже засохнет. Бомжара питерский
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Отчаянный Пердун
1510238083
такие высказывания не красят футболиста. наоборот надо радоваться что появился ещё один претендент на чемпионство. это украсит наш чемпионат. это не Испания где 3 претендента или Португалия где 2 -е команды борются за чемпионство а в еврокубках одни и те же 4 команды.
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stream15
1510239836
Как стыдно смотреть на игру спартака, так стыдно и читать всю эту спартаковскую гнусность.
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OfaZavr
1510243644
всегда думал он адекватный, лучше за падением Зени смотрел бы.
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BRO_football
1510244330
Уже в этом сезоне Спартак договорился с РФС о том, что именно они выиграют Кубок России(Не случайно же все основные конкуренты вылетели), чтобы уж точно вернуть "те самые времена" и преданные болельщики описались от счастья.
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mahan
1510249431
Ты то куда, вам на вашем бомж канале пи...еть больше не о чем ? Лучше бы поговорили как самый богатый клуб России, имея почти три ровных состава, купив пол сборной Аргентины вылетел из кубка России и просрал в чистую Локомотиву ???
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