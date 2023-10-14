Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Константин Зырянов
Новости
Константин Зырянов - новости
Завершил карьеру
5 октября 1977 (48), Пермь
#18 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Черноморец» Зырянова выступил с угрозой в адрес судьи
2023.10.14 18:34
2
Зырянов рассказал, как складывается его тренерская карьера
2022.09.20 08:11
Зырянов: «Если заканчивать чемпионат сейчас, то нужно признавать текущие результаты в таблице»
2020.04.15 21:13
3
Зырянов: «Анюков сам решил играть в атаке»
2018.02.08 10:53
Зырянов назначен главным тренером «Зенита-2»
2017.12.27 18:44
14
Зырянов не верит, что Кокорин и Дзюба забьют в этом сезоне 35 голов на двоих
2017.11.15 14:26
9
Зырянов: «Я скучаю по «Петровскому»
2017.11.09 21:51
1
Зырянов: «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет. И успокоился на столько же лет»
2017.11.09 15:55
71
Давыдов: «Зырянов? Спрашиваю его, дотянет ли еще три года»
2017.10.08 09:53
3
Зырянов: «У «Зенита» самая длинная скамейка запасных. Станем чемпионами»
2017.08.11 22:35
7
Зырянов – о разгроме «Спартака»: «Все нормально. Они приезжают в Петербург со страхом и ватными ногами»
2017.08.11 20:16
31
Зырянов завершит футбольную карьеру в конце сезона
2017.07.19 16:17
12
«Зенит» объявил о продлении контракта с Зыряновым
2017.07.12 12:12
9
Зырянов останется в «Зените» еще на год
2017.07.11 17:42
7
Радимов: «Уровень игроков «Зенита-2» не соответствует Премьер-лиге»
2017.04.24 06:52
5
Луческу и Тимощук присутствовали на церемонии прощания с Казаченком
2017.03.30 13:25
6
Зырянов: «Лодыгин ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Такое доверие должно подхлестывать»
2017.02.22 14:55
3
Зырянов: «Что с Файзулиным? Думаю, надо узнать у доктора»
2017.02.22 12:52
1
Зырянов не собирается заканчивать футбольную карьеру
2016.10.31 19:09
7
Радимов не исключил, что Зырянов сможет сменить его на посту наставника «Зенита-2»
2016.10.23 11:50
1
Радимов о травме Зырянова: «Обойдется без операции, но три недели без футбола»
2016.08.13 07:29
Фото
Радимов: «Игроки «Зенита-2» завтра будут биться за Зырянова»
2016.08.13 01:09
3
Костин: «Зырянова в «Зените-2» называем Константином Георгиевичем»
2016.08.03 15:09
1
Зырянов и Рудковский вошли в сборную ФНЛ по итогам второго тура
2016.07.18 13:33
Зырянов продолжит выходить на поле в составе «Зенита-2» в сезоне-2016/17
2016.06.13 17:23
6
Митрофанов: «Зенит-2» делает ставку на Радимова, Зырянов останется в роли играющего тренера»
2016.06.01 17:08
Зырянов: «С удовольствием отыграю еще один сезон в «Зените-2»
2016.05.17 16:45
2
Зырянов: «Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге»
2016.05.11 08:14
16
Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»
2016.05.06 23:36
7
ФНЛ. «Зенит-2» разгромил КАМАЗ, Зырянов забил гол
2016.05.02 15:48
1
2
Главные новости
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
6
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
17
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+