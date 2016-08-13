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  • Радимов: «Игроки «Зенита-2» завтра будут биться за Зырянова»

Радимов: «Игроки «Зенита-2» завтра будут биться за Зырянова»

13 августа 2016, 01:09
3

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что играющий тренер петербургской команды Константин Зырянов получил травму и пропустит три недели.

«Писал недавно о наших олимпийцах, а теперь – о Косте Зырянове! Сила духа делает человека непобедимым – это и о нем сказано! Георгич – человек сложной судьбы, потрясающей выдержки и внутренней силы, если не отец ребятам «Зенита-2», то уж батя – наверняка! Даже думать не хочу, каким был бы «Зенит-2» без Кости, играющего тренера, объединяющего центра нашей команды, профессионала высшей пробы! Что выдает в нем мужика и талант человека команды – в свои 38 лет никогда не даст повода почувствовать даже самому неопытному, что перед ним – сам Зырянов, с его регалиями и достижениями. Делай, как я, делай лучше меня – и точка. В свое время мы с Георгичем вместе играли в «Зените». И уже третий сезон в «Зените-2» плечом к плечу – учим, учимся сами; то держим оборону, то делим радость побед – и продолжаем двигаться к цели! И сколько раз с высокой температурой, болью до потемнения в глазах, с вдруг давшими о себе знать старыми ранами он требовал выпустить его на поле – и сколько труда стоило остановить его, объяснить, что здоровым он нам нужен больше.

Но тут вышло так, что, несмотря на силу воли и сжатые зубы, боль оказалась сильнее. Диагноз – постоперационный остеоартроз передней крестообразной связки, повреждение культи медиального мениска. Локальное повреждение хряща надколенника и еще разное (это я у докторов вычитал)! Обойдется без операции, но три недели без футбола! Так что завтра мы будем играть не только за себя – но и за нашего друга, Георгича! И постараемся доказать, что ты не зря с нами! Георгич, ждем тебя в строю! А всех питерцев ждем завтра на матче против «Нефтехимика» на МСА «Петровского» в 19:00. Пацаны «Зенита-2» будут держать сложный бой – без Зырянова на поле и без главного тренера, то есть меня, на бровке! Опять для них жесткий психологический экзамен! Верю, выдержат!» – сообщил Радимов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. ФНЛ Зенит-2 Нефтехимик Зырянов Константин Радимов Владислав
Комментарии (3)
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ZENIT GOAL
1471040337
Здоровье Косте!
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арейская
1471050368
Косте скорейшего возвращения в строй, а я и без этой ободряющей заметки верю в победу команды, заранее поставила на "Зенит-2", удачи...
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edw7777
1471365465
Поправляйся, Константин, по-быстрее. А Радимов - умница. Только так надо писать про таких, как Костя. Уважаю!!!
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