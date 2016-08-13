Радимов о травме Зырянова: «Обойдется без операции, но три недели без футбола»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов пропустит около трех недель. Об этом рассказал главный тренер команды Владислав Радимов.

«Обойдется без операции, но три недели без футбола. Завтра будем играть [c «Нефтехимиком»] не только за себя, но и за нашего друга Георгича! Пацаны «Зенита-2» будут держать сложный бой без Зырянова на поле и без главного тренера, то есть меня, на бровке.

Опять для них жесткий психологический экзамен. Верю, выдержат!» — написал Радимов.

Напомним, что у 38-летнего футболиста диагностировали постоперационный остеоартроз передней крестообразной связки, повреждение культи медиального мениска и локальное повреждение хряща надколенника.