Зырянов: «Я скучаю по «Петровскому»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов поделился мнением о стадионе «Зенита».

«Стадион (Крестовский — прим. ред.), конечно, красивый. Не поспоришь.

Но скучаю по «Петровскому». Это как ребенок: тот старший, а этот младший родился. Но спорить нельзя совершенно, потому что новая арена намного комфортнее, современнее.

Приведу пример, когда мы играли полуфинал Кубка УЕФА с «Баварией» в далеком 2008 году, тогда Оливер Кан заканчивал свою европейскую карьеру и говорил, что этот турнир будет для него последним.

Однако в интервью после матча сказал: «Я не думал, что завершу карьеру на таком довоенном, маленьком стадионе в Санкт-Петербурге», — сказал Зырянов в эфире «Радио Зенит».