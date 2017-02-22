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    Зырянов: «Лодыгин ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Такое доверие должно подхлестывать»

    Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что голкиперу «Зенита» Юрию Лодыгину следует оправдывать высокое доверие со стороны тренерского штаба клуба. По мнению Зырянова, российский вратарь должен играть лучше с каждым матчем.

    «Лодыгину сколько доверяют? Он ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Конечно, такое доверие должно подхлестывать. Должен с каждым матчем становиться все лучше, лучше, лучше. Оправдывать доверие тренера. С чем это связано, я не знаю. Можно выразиться, что Лодыгину доверяют больше, чем остальным вратарям «Зенита», – заявил Зырянов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Лодыгин провел 11 матчей, в которых пропустил восемь голов.

    Источник: Спорт FM

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    22.02.2017 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 февраля 2017, 17:40

      Правильно так:
      Он ошибается - доверяют Кержакову, тот ошибается - опять Лодыркину.
      В итоге ни один нормально не играет. Но если Лодыркин просто не может, Керж просто меньше практики получает. А еще и мелкий на скамейке сидит.
      Помню как Муслера начинал в серии А с 5 мячей от Милана... А потом вырос. Правда сейчас в Турции, но был очень хорош в свое время.
      Вообщем нужно доверять молодым и перспективным, а не этому ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 22 февраля 2017, 16:42

      Лодыгин садо маза. Ему нравится когда подхлёстывают.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 февраля 2017, 15:50

      Лодырка пошёл по стопам сухаряна !

      -1
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