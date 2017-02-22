Зырянов: «Лодыгин ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Такое доверие должно подхлестывать»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что голкиперу «Зенита» Юрию Лодыгину следует оправдывать высокое доверие со стороны тренерского штаба клуба. По мнению Зырянова, российский вратарь должен играть лучше с каждым матчем.

«Лодыгину сколько доверяют? Он ошибается – ему доверяют. Ошибается – доверяют. Конечно, такое доверие должно подхлестывать. Должен с каждым матчем становиться все лучше, лучше, лучше. Оправдывать доверие тренера. С чем это связано, я не знаю. Можно выразиться, что Лодыгину доверяют больше, чем остальным вратарям «Зенита», – заявил Зырянов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Лодыгин провел 11 матчей, в которых пропустил восемь голов.