Зырянов: «У «Зенита» самая длинная скамейка запасных. Станем чемпионами»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в интервью «Фонтанке» заявил, что главная команда клуба выиграет РФПЛ-2017/18.

– Получается, у «Зенита» пока нет конкурентов?

– Нет, «Зениту» будет тяжело. Ребята приехали из Аргентины (Паредес, Дриусси, Краневиттер, Маммана – прим. «Бомбардира»), а тут Хабаровск, Екатеринбург. Думали легко обыграть тот же «Урал» (1:1). А это столица Северного Урала. Да и накрутили их после матча прошлого сезона – Бикфалви же удалили в Петербурге. Хотя какие могут быть у «Зенита» проблемы... Самая длинная скамейка запасных. Чемпионами станем.

После пяти туров чемпионата команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице.

Ранее 39-летний Зырянов сказал, что игроки «Спартака» боятся выездных матчей против сине-бело-голубых.