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    Зырянов: «У «Зенита» самая длинная скамейка запасных. Станем чемпионами»

    Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в интервью «Фонтанке» заявил, что главная команда клуба выиграет РФПЛ-2017/18.

    – Получается, у «Зенита» пока нет конкурентов?

    – Нет, «Зениту» будет тяжело. Ребята приехали из Аргентины (Паредес, Дриусси, Краневиттер, Маммана – прим. «Бомбардира»), а тут Хабаровск, Екатеринбург. Думали легко обыграть тот же «Урал» (1:1). А это столица Северного Урала. Да и накрутили их после матча прошлого сезона – Бикфалви же удалили в Петербурге. Хотя какие могут быть у «Зенита» проблемы... Самая длинная скамейка запасных. Чемпионами станем.

    После пяти туров чемпионата команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице.

    Ранее 39-летний Зырянов сказал, что игроки «Спартака» боятся выездных матчей против сине-бело-голубых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 12 августа 2017, 08:15

      ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН !!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 12 августа 2017, 07:46

      В ответном матче с евреями длинная скамейка показала свою силу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 августа 2017, 02:32

      Она, эта скамейка, и в прошлом сезоне была не меньше...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 августа 2017, 00:46

      Константин язык распустил. Длиннее скамейки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 12 августа 2017, 00:02

      Что есть то есть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 11 августа 2017, 23:31

      знаток))) Екб столица центрального Урала

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 августа 2017, 23:23

      В Зените теперь скамейка стала делать результат

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