Зырянов: «Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов оценил вероятность возобновления карьеры в РФПЛ.

— Сегодня после матча опять был разговор о том, что Зырянов вполне мог бы вернуться в Премьер-лигу.

— Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге, но от меня это нисколько не зависит. Не думаю, что кто-то всерьез будет рассматривать футболиста Зырянова, которому идет тридцать девятый год.

Да и мне тоже неохота сидеть на лавке. Тем более в «Зените-2» мне комфортно — ребята здесь уже практически родные, и тренерский штаб — родной.