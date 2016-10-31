Зырянов не собирается заканчивать футбольную карьеру

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов дал понять, что не намерен в ближайшее время завершать футбольную карьеру.

— Вы уже определились, чем займетесь, когда вам надоест играть в футбол? Что думаете о тренерской работе?

— Очень сложный вопрос. Ничего я о ней не думаю. Заканчивать играть в футбол пока не собираюсь. Вот как закончу, так сразу и объявлю.

— Какова ваша мотивация в «Зените-2»? Легко ли ее находить человеку, который побеждал на самом высоком уровне, а теперь играет в ФНЛ?

— Здесь палка о двух концах. Мне сложно находить мотивацию — это да, большой минус. Но у меня получается плавный переход из большого футбола на тренерскую или какую-то другую работу. Это и есть моя мотивация и мой стимул.

— Если бы сейчас вас попросили сыграть за главный «Зенит», вы смогли бы провести весь матч без замены?

— Ну конечно же, смог бы! Потому что я играю в ФНЛ несколько матчей подряд без замен. Один матч без замены в РФПЛ — это наилегчайшая из задач, которая могла бы быть поставлена передо мной.