Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зырянов не собирается заканчивать футбольную карьеру

31 октября 2016, 19:09
7

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов дал понять, что не намерен в ближайшее время завершать футбольную карьеру.

— Вы уже определились, чем займетесь, когда вам надоест играть в футбол? Что думаете о тренерской работе?

— Очень сложный вопрос. Ничего я о ней не думаю. Заканчивать играть в футбол пока не собираюсь. Вот как закончу, так сразу и объявлю.

— Какова ваша мотивация в «Зените-2»? Легко ли ее находить человеку, который побеждал на самом высоком уровне, а теперь играет в ФНЛ?

— Здесь палка о двух концах. Мне сложно находить мотивацию — это да, большой минус. Но у меня получается плавный переход из большого футбола на тренерскую или какую-то другую работу. Это и есть моя мотивация и мой стимул.

— Если бы сейчас вас попросили сыграть за главный «Зенит», вы смогли бы провести весь матч без замены?

— Ну конечно же, смог бы! Потому что я играю в ФНЛ несколько матчей подряд без замен. Один матч без замены в РФПЛ — это наилегчайшая из задач, которая могла бы быть поставлена передо мной.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Зырянов Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boozman
1477931013
Красавец. Реальное уважение. Не то что наши некоторые недозвёзды, которые скулят о здоровье или отсутствии предложений из премьер-лиги и завершают карьеру в 30 лет. А тут считай как Тотти или Гигз, до 40 играть. Вот с кого пример брать надо. Ещё и с молодёжью опытом делится.
Ответить
shurik45
1477931790
Если в теле есть дух,то сам БОГ велел . Костя,здоровья тебе и твоим близким.Обладатель Кубка УЕФА,как не как!
Ответить
Фан666
1477932233
Зырянов молодец! Не то что его бывшие коллеги по сборной! Мало кто такого уважения заслужил
Ответить
Aztec58
1477934347
Гоняй, себе в удовольствие.
Ответить
Аскорбин
1477936247
Побольше бы таких.Молодец.
Ответить
Zenit-84
1478325203
Играй, Костя!
Ответить
Garrincha58
1478325295
Широков бери пример!
Ответить
Главные новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
13
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
4
Все новости
Все новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+