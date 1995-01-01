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    Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»

    Центральный защитник «Гурника» Пшемыслав Вишневски действительно привлeк внимание российских клубов, но на него есть спрос и в других странах. Об этом рассказал Паулюс Пакнис, представитель агентства INNfootball, которое ведeт дела игрока.

    Ранее сообщалось о возможном переходе поляка в «Локомотив» или «Краснодар».

    «Пока рано что-либо комментировать. Интерес к игроку действительно есть, и не только из России и Германии. За ним следят и в Серии А, есть вариант с клубом-участником Лиги чемпионов. Но это не чемпионат из первой пятeрки. На данный момент всe в стадии переговоров, поэтому давайте обойдeмся без названий клубов.

    Вишневски – классический центральный защитник, фактурный, рост – 195 см. Скоро ему будет 23 года. Ранее он привлекался в молодeжную сборную. В нынешнем чемпионате Польши он полностью отыграл все матчи, кроме одной игры. Провeл хороший сезон. Очевидно, что он созрел для перехода на новый уровень», – сказал Пакнис.

    • В минувшем сезоне Вишневски провел за «Гурник» 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      gunstilzit 1 час назад

      Давай к нам!
      Гжегож,Матей и Пшемыслав -звучит круто!

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