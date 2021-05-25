Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»

Центральный защитник «Гурника» Пшемыслав Вишневски действительно привлeк внимание российских клубов, но на него есть спрос и в других странах. Об этом рассказал Паулюс Пакнис, представитель агентства INNfootball, которое ведeт дела игрока.

Ранее сообщалось о возможном переходе поляка в «Локомотив» или «Краснодар».

«Пока рано что-либо комментировать. Интерес к игроку действительно есть, и не только из России и Германии. За ним следят и в Серии А, есть вариант с клубом-участником Лиги чемпионов. Но это не чемпионат из первой пятeрки. На данный момент всe в стадии переговоров, поэтому давайте обойдeмся без названий клубов.

Вишневски – классический центральный защитник, фактурный, рост – 195 см. Скоро ему будет 23 года. Ранее он привлекался в молодeжную сборную. В нынешнем чемпионате Польши он полностью отыграл все матчи, кроме одной игры. Провeл хороший сезон. Очевидно, что он созрел для перехода на новый уровень», – сказал Пакнис.