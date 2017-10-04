Милик оплатил операцию колена игроку из чемпионата Польши

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в матче 6-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) повредил колено и досрочно покинул поле. Обследование выявило разрыв крестообразной связки. 23-летний форвард пропустит до шести месяцев.

Согласно La Gazzetta dello Sport, форвард оплатил лечение соотечественнику Конраду Новаку. Полузащитник «Гурника» получил идентичное повреждение. По данным источника, Милик пожертвовал 20 тысяч евро.

Милик выступал за клуб из Забже с июля 2011 года по январь 2013.

Из-за разрыва крестообразной связки футболист сборной Польши не играл с октября по февраль в сезоне-2016/17.