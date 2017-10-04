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    Милик оплатил операцию колена игроку из чемпионата Польши

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в матче 6-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) повредил колено и досрочно покинул поле. Обследование выявило разрыв крестообразной связки. 23-летний форвард пропустит до шести месяцев.

    Согласно La Gazzetta dello Sport, форвард оплатил лечение соотечественнику Конраду Новаку. Полузащитник «Гурника» получил идентичное повреждение. По данным источника, Милик пожертвовал 20 тысяч евро.

    Милик выступал за клуб из Забже с июля 2011 года по январь 2013.

    Из-за разрыва крестообразной связки футболист сборной Польши не играл с октября по февраль в сезоне-2016/17.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.10.2017 15:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 18:28

      Достойный поступок. Было бы непохо иметь в каждой стране профсоюз футболистов, в котором бы скидывались на лечение травм коллегам.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:27

      Вот что значит не первый раз у самого такое поэтому понял другого. Респект!

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 16:41

      Молодец!

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 16:03

      Солидно!! Достойно!!

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 октября 2017, 16:00

      Молодец!!!Мужик!!!

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