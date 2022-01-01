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Польша. Экстракласса
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Гурник
Состав
€ 22 млн
Гурник - состав команды
Забже
Польша. Экстракласса
Стадион:
Гурник
Сайт:
http://www.gornikzabrze.pl
Тренер:
Михал Гаспарик
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шульце Филипп
Вра
23
€ 0.4 млн
99
Tomasz Loska
Вра
-
21
Змозла Ондржей
Защ
27
€ 1.5 млн
61
Сачек Михал
Защ
29
€ 0.8 млн
20
Хосема
Защ
30
€ 0.8 млн
4
Бохневич Павел
Защ
30
€ 0.7 млн
64
Янжа Эрик
Защ
33
€ 0.4 млн
26
Яницки Рафал
Защ
34
€ 0.3 млн
55
Пингот Максимилиан
Защ
23
€ 0.25 млн
77
Borislav Rupanov
Защ
-
5
Kryspin Szczesniak
Защ
-
27
Dominik Szala
Защ
-
33
Хлан Максим
Пол
23
€ 4 млн
8
Бернарду Паулу
Пол
24
€ 3.5 млн
82
Урбански Каспер
Пол
22
€ 2 млн
18
Садилек Лукаш
Пол
30
€ 1.5 млн
11
Домингес Брендон
Пол
26
€ 0.5 млн
15
Массимо Роберто
Пол
25
€ 0.3 млн
17
Kamil Lukoszek
Пол
-
66
Maximilian Dietz
Пол
-
14
Jarosław Kubicki
Пол
-
19
Федерико Петер
Нап
24
€ 1.5 млн
88
Исмахил Таофик
Нап
26
€ 1.5 млн
9
Антист Жанис
Нап
24
€ 1 млн
11
Прекоп Эрик
Нап
28
€ 0.7 млн
23
Лизет Сондре
Нап
28
€ 0.7 млн
7
Икия Дими Иван
Нап
21
€ 0.6 млн
10
Lukas Podolski
Нап
-
8
P. Hellebrand
Нап
-
36
Michał Rakoczy
Нап
-
16
Pawel Olkowski
Нап
-
34
Bruno Durdov
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 11
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