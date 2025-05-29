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Гурник
Новости
€ 22 млн
Гурник - новости команды
Забже
Польша. Экстракласса
Стадион:
Гурник
Сайт:
http://www.gornikzabrze.pl
Тренер:
Михал Гаспарик
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
«Гурник Забже» – «Монако»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Гурник» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Гурник Забже» – «Ференцварош»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Ференцварош» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Ференцварош» – «Гурник»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
4 августа
Трансляция
«Гурник» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Гурник» – «Фенербахче»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Фенербахче» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026
21 июля
«Фенербахче» – «Гурник»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
20 июля
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Видео
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
2021.07.06 15:51
3
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
2021.07.05 08:38
1
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
2021.05.25 16:40
1
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
2021.05.24 12:20
Видео
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Милик оплатил операцию колена игроку из чемпионата Польши
2017.10.04 15:58
5
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
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