Матч плей-офф Лиги Конференций между польским «Гурником Забже» и французским «Монако» пройдет 20 августа в Забже на «Арене Забже». Хозяева подходят к решающему противостоянию с неплохой формой – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в трех последних встречах, тогда как гости являются представителями топ-чемпионата и имеют более высокий класс, хотя и пропускают в 12 из 14 последних игр. Разница в уровне команд ощутима, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут создать проблемы фавориту. Сможет ли польский клуб преподнести сюрприз и дать бой монегаскам, или «Монако» подтвердит свой статус и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Гурника Забже» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их стабильная игра в последних матчах. Польский клуб не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает 1,00 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах, а в предыдущем раунде квалификации они сыграли вничью с «Ференцварошем» (1-1) и уступили лишь минимально (0-1). В чемпионате Польши «Гурник» стартовал с победы над «Вислой Краков» (2-1). Однако защита поляков небезупречна – они пропускают в восьми последних матчах, что против атаки «Монако» может стать решающим фактором.

«Монако» подходит к матчу с более высоким уровнем и опытом выступлений в еврокубках. Французский клуб в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что выше показателей хозяев, а его атака выглядит более разнообразной. Однако защита монегасков вызывает серьезные опасения – они пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В товарищеских матчах «Монако» показывал нестабильные результаты: поражения от «Ковентри» (0-2) и «Ливерпуля» (2-3), победа над «Хетафе» (1-0). Тем не менее класс команды и опыт игры в еврокубках должны помочь им справиться с давлением на выезде. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в уровне чемпионатов очевидна.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Монако». Гости имеют более высокий класс и атакующий потенциал, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в организации и качестве. Учитывая, что «Монако» забивает больше и играет против соперника, который пропускает почти в каждом матче, фаворит должен добиться победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Монако» в атаке (1,80 гола за игру) и проблемы «Гурника» в обороне (пропускает в восьми последних матчах) дают французскому клубу явное преимущество. Учитывая разницу в классе и уровне чемпионатов, «Монако» является фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 3 Забитых мячей 7 1.5 В среднем за матч 3.5 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Монако 4 : 1 Гурник Лига конференций, 4 раунд Монако 4 : 1 Гурник Лига конференций, 4 раунд Гурник 2 : 3 Монако

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Монако» с разницей минимум в два мяча. Французский клуб имеет более высокий класс, стабильную атаку и опыт выступлений в еврокубках, тогда как хозяева уступают в организации и качестве, а также регулярно пропускают. Ожидаем, что «Монако» подтвердит свой статус фаворита и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Монако» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Гурником Забже» и «Монако» состоится 20 августа 2026 года в Забже на «Арене Забже» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.