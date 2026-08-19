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«Гурник Забже» – «Монако»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:36
Гурник - Монако
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
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1.88
Победа «Монако» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между польским «Гурником Забже» и французским «Монако» пройдет 20 августа в Забже на «Арене Забже». Хозяева подходят к решающему противостоянию с неплохой формой – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в трех последних встречах, тогда как гости являются представителями топ-чемпионата и имеют более высокий класс, хотя и пропускают в 12 из 14 последних игр. Разница в уровне команд ощутима, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут создать проблемы фавориту. Сможет ли польский клуб преподнести сюрприз и дать бой монегаскам, или «Монако» подтвердит свой статус и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Гурника Забже» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их стабильная игра в последних матчах. Польский клуб не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает 1,00 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах, а в предыдущем раунде квалификации они сыграли вничью с «Ференцварошем» (1-1) и уступили лишь минимально (0-1). В чемпионате Польши «Гурник» стартовал с победы над «Вислой Краков» (2-1). Однако защита поляков небезупречна – они пропускают в восьми последних матчах, что против атаки «Монако» может стать решающим фактором.

«Монако» подходит к матчу с более высоким уровнем и опытом выступлений в еврокубках. Французский клуб в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что выше показателей хозяев, а его атака выглядит более разнообразной. Однако защита монегасков вызывает серьезные опасения – они пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В товарищеских матчах «Монако» показывал нестабильные результаты: поражения от «Ковентри» (0-2) и «Ливерпуля» (2-3), победа над «Хетафе» (1-0). Тем не менее класс команды и опыт игры в еврокубках должны помочь им справиться с давлением на выезде. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в уровне чемпионатов очевидна.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Монако». Гости имеют более высокий класс и атакующий потенциал, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в организации и качестве. Учитывая, что «Монако» забивает больше и играет против соперника, который пропускает почти в каждом матче, фаворит должен добиться победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Монако» в атаке (1,80 гола за игру) и проблемы «Гурника» в обороне (пропускает в восьми последних матчах) дают французскому клубу явное преимущество. Учитывая разницу в классе и уровне чемпионатов, «Монако» является фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
3
Забитых мячей
7
1.5
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Филипп Шульце
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
64
Эрик Янжа
(К) ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
33
Максим Хлан
АП
18
Лукаш Садилек
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
7
Mathys Detourbet
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Гурник
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Иван Икия Дими
РФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
41
Aymen Assab
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
46
Анис Субье
ЦП
9
O. Konate
ЦФ
4-2-3-1
1
Шульце
26
Яницки
20
Хосема
64
Янжа
61
Сачек
8
Бернарду
66
33
Хлан
18
Садилек
19
Федерико
11
Прекоп
4-1-1-1-3
1
Градецки
2
Вандерсон
15
Дайер
13
Мависса Элеби
72
Сане
6
Закария
8
Камара
17
Идумбо Мусамбо
7
14
Бирет
29
Бруннер
18
Садилек
82
Урбански
82
Урбански
18
Садилек
11
Прекоп
23
Лизет
23
Лизет
11
Прекоп
19
Федерико
34
34
19
Федерико
8
Бернарду
9
Антист
9
Антист
8
Бернарду
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
20
Назинью
20
Назинью
13
Мависса Элеби
6
Закария
47
47
6
Закария
7
46
Субье
46
Субье
7
14
Бирет
9
9
14
Бирет
Остались в запасе
Гурник
Монако
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
7
Иван Икия Дими
РФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
44
Самуэль Нибомбе
ОП
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
41
Aymen Assab
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
7
Иван Икия Дими
РФ
Остались в запасе
44
Самуэль Нибомбе
ОП
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
41
Aymen Assab
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Филипе Луис

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Монако» с разницей минимум в два мяча. Французский клуб имеет более высокий класс, стабильную атаку и опыт выступлений в еврокубках, тогда как хозяева уступают в организации и качестве, а также регулярно пропускают. Ожидаем, что «Монако» подтвердит свой статус фаворита и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Монако» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Гурником Забже» и «Монако» состоится 20 августа 2026 года в Забже на «Арене Забже» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Гурник Забже» – «Монако»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.88
Победа «Монако» с форой (-1)
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Монако Гурник
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