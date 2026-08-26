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«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:00
Монако - Гурник
27 авг. 2026, четверг 19:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Монако» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между французским «Монако» и польским «Гурником» пройдет 27 августа 2026 года в Монако на стадионе «Луи II». В первой встрече в Польше «Монако» одержал победу со счeтом 3:2, и теперь монегаски имеют минимальное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: они не проигрывают в шести из восьми последних домашних матчей, а их атака стабильно забивает – в среднем 1,60 гола за последние пять игр. «Гурник», в свою очередь, показывает схожую результативность, но его оборона регулярно даeт сбои – команда пропускает в девяти последних матчах. Сможет ли польский клуб преподнести сенсацию и отыграть минимальное преимущество соперника на его поле, или «Монако» подтвердит свой класс и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Монако» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, домашней поддержке и более высокому классу. Французский клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а его атака стабильна – в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В первом матче монегаски забили три гола на выезде, что говорит об их атакующем потенциале. В чемпионате Франции «Монако» обыграл «Гавр» (1:0), а в товарищеских матчах побеждал «Хетафе» (1:0) и уступил «Ливерпулю» (2:3). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, что даeт «Гурнику» шанс на гол. Домашняя поддержка и преимущество после первого матча делают «Монако» явным претендентом на победу.

«Гурник» подходит к ответной игре с задачей отыграть один мяч, и его атакующая форма внушает оптимизм. Польский клуб забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола – столько же, сколько и у «Монако». В первом матче «Гурник» сумел забить два гола «Монако» на своeм поле, но пропустил три, что говорит о проблемах в защите – команда пропускает в девяти последних матчах. В чемпионате Польши они обыграли «Вислу Краков» (2:1), но уступили «Радомяку» (1:3), а в квалификации Лиги Европы прошли «Ференцварош» (1:1, 0:1). Гости способны забить на выезде, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Монако.

Итоговый вывод: «Монако» имеет преимущество после первого матча, более высокий класс и играет на своeм поле. «Гурник» опасен в атаке, но его защита регулярно пропускает, что не позволяет рассчитывать на итоговый успех. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Монако» одержал победу со счeтом 3:2 на выезде. Текущая форма обеих команд демонстрирует стабильную атаку, но у «Гурника» серьeзные проблемы в обороне, тогда как «Монако» дома редко проигрывает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
7
Забитых мячей
3
3.5
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Александр Головин
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Гурник
1
Филипп Шульце
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
26
Рафал Яницки
(К) ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
33
Максим Хлан
АП
18
Лукаш Садилек
АП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
46
Анис Субье
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
O. Konate
ЦФ
7
Mathys Detourbet
ЦФ
Гурник
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
20
Хосема
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
64
Эрик Янжа
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
7
Иван Икия Дими
РФ
4-1-2-2-1
1
Градецки
20
Назинью
15
Дайер
72
Сане
2
Вандерсон
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
29
Бруннер
4-1-1-3-1
1
Шульце
61
Сачек
26
Яницки
4
Бохневич
21
Змозла
82
Урбански
66
19
Федерико
18
Садилек
33
Хлан
23
Лизет
10
Головин
14
Бирет
14
Бирет
10
Головин
2
Вандерсон
49
Туре
49
Туре
2
Вандерсон
28
Кулибали
46
Субье
46
Субье
28
Кулибали
6
Закария
47
47
6
Закария
17
Идумбо Мусамбо
7
7
17
Идумбо Мусамбо
66
8
Бернарду
8
Бернарду
66
4
Бохневич
20
Хосема
20
Хосема
4
Бохневич
33
Хлан
9
Антист
9
Антист
33
Хлан
19
Федерико
7
Икия Дими
7
Икия Дими
19
Федерико
Остались в запасе
Монако
Гурник
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
9
O. Konate
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
64
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
9
O. Konate
ЦФ
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
64
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Михал Гаспарик

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако» с разницей как минимум в два мяча. Преимущество после первого матча, домашняя поддержка и более высокий класс хозяев, а также слабая оборона «Гурника», который пропускает в девяти последних матчах, не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Монако» и «Гурником» состоится 27 августа 2026 года в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Монако» – «Гурник»: смотреть онлайн.

1.97
Победа «Монако» с форой (-1.5)
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Гурник Монако
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