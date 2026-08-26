Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между французским «Монако» и польским «Гурником» пройдет 27 августа 2026 года в Монако на стадионе «Луи II». В первой встрече в Польше «Монако» одержал победу со счeтом 3:2, и теперь монегаски имеют минимальное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: они не проигрывают в шести из восьми последних домашних матчей, а их атака стабильно забивает – в среднем 1,60 гола за последние пять игр. «Гурник», в свою очередь, показывает схожую результативность, но его оборона регулярно даeт сбои – команда пропускает в девяти последних матчах. Сможет ли польский клуб преподнести сенсацию и отыграть минимальное преимущество соперника на его поле, или «Монако» подтвердит свой класс и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Монако» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, домашней поддержке и более высокому классу. Французский клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а его атака стабильна – в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В первом матче монегаски забили три гола на выезде, что говорит об их атакующем потенциале. В чемпионате Франции «Монако» обыграл «Гавр» (1:0), а в товарищеских матчах побеждал «Хетафе» (1:0) и уступил «Ливерпулю» (2:3). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, что даeт «Гурнику» шанс на гол. Домашняя поддержка и преимущество после первого матча делают «Монако» явным претендентом на победу.

«Гурник» подходит к ответной игре с задачей отыграть один мяч, и его атакующая форма внушает оптимизм. Польский клуб забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола – столько же, сколько и у «Монако». В первом матче «Гурник» сумел забить два гола «Монако» на своeм поле, но пропустил три, что говорит о проблемах в защите – команда пропускает в девяти последних матчах. В чемпионате Польши они обыграли «Вислу Краков» (2:1), но уступили «Радомяку» (1:3), а в квалификации Лиги Европы прошли «Ференцварош» (1:1, 0:1). Гости способны забить на выезде, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Монако.

Итоговый вывод: «Монако» имеет преимущество после первого матча, более высокий класс и играет на своeм поле. «Гурник» опасен в атаке, но его защита регулярно пропускает, что не позволяет рассчитывать на итоговый успех. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Монако» одержал победу со счeтом 3:2 на выезде. Текущая форма обеих команд демонстрирует стабильную атаку, но у «Гурника» серьeзные проблемы в обороне, тогда как «Монако» дома редко проигрывает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 7 Забитых мячей 3 3.5 В среднем за матч 1.5 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Монако 4 : 1 Гурник Лига конференций, 4 раунд Монако 4 : 1 Гурник Лига конференций, 4 раунд Гурник 2 : 3 Монако

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако» с разницей как минимум в два мяча. Преимущество после первого матча, домашняя поддержка и более высокий класс хозяев, а также слабая оборона «Гурника», который пропускает в девяти последних матчах, не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Монако» и «Гурником» состоится 27 августа 2026 года в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.