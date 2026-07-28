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«Гурник» – «Фенербахче»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 10:00
Гурник - Фенербахче
29 июл. 2026, среда 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.75
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Гурником Забже» и турецким «Фенербахче» пройдет 29 июля 2026 года в Забже на стадионе «Арена Забже». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:1, но благодаря минимальному отставанию сохраняют теоретические шансы на проход. «Гурник» имеет положительную домашнюю серию – три победы подряд на своем поле, что дает надежду на достойное сопротивление. Гости, напротив, находятся в феноменальной форме: четыре победы в последних матчах, мощная атака (3.00 гола в среднем за игру) и надежная оборона (0.80 пропущенных). Сможет ли «Гурник» использовать поддержку родных трибун и прервать победную серию турецкого гранда, или «Фенербахче» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Гурник Забже» подходит к ответной игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру), а в первом матче против «Фенербахче» поляки не смогли отличиться. В домашних матчах «Гурник» побеждает в трех последних встречах, но уровень соперников в чемпионате Польши несопоставим с классом «Фенербахче». Оборона хозяев также не выглядит надежной – они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола. В Суперкубке Польши «Гурник» уступил «Леху» (1:3), что показало их слабость против команд высокого уровня. Даже домашняя поддержка вряд ли поможет компенсировать разницу в классе, особенно учитывая мощную атаку соперника.

«Фенербахче» находится в блестящей форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в семи последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 3.00 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче турецкий гранд одержал минимальную победу 1:0, но по игре имел полное преимущество. В товарищеских матчах «Фенербахче» разгромил «Адмира Ваккер» (5:0) и «Погонь» (4:0), подтвердив свою атакующую мощь. Гости имеют подавляющее преимущество в классе, составе и форме, и даже на выезде они должны доминировать. Их задача – не пропустить и забить хотя бы один гол, чтобы снять все вопросы, и их атака способна на это.

С учетом всех факторов победа «Фенербахче» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. «Гурник» может оказать сопротивление, но его атака слишком слаба, чтобы пробить оборону турецкого гранда, а оборона не выдержит давления мощной атакующей линии соперника. «Фенербахче» уверенно пройдет в следующий раунд, даже если не повторит разгром первого матча.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Фенербахче» обыграл «Гурник» со счетом 1:0, что дает турецкому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Фенербахче» (четыре победы подряд, 3.00 гола за игру) и слабость атаки «Гурника» (1.20 гола) указывают на то, что гости должны уверенно победить и в ответной встрече. «Гурник» дома побеждает, но против таких соперников их серия вряд ли продолжится.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Фенербахче
1 : 0
21.07.2026
Гурник
Лига чемпионов, 2 раунд
Фенербахче
1 : 0
21.07.2026
Гурник

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Фенербахче» с разницей как минимум в два мяча над «Гурником Забже» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Турецкий клуб имеет подавляющее преимущество в атаке, форме и классе, тогда как польская команда не может похвастаться стабильностью в нападении. Учитывая, что «Фенербахче» забивает в среднем 3.00 гола за матч, а «Гурник» пропускает 1.40, гости должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Фенербахче» с форой (-1) за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Гурником Забже» и «Фенербахче» состоится 29 июля 2026 года в Забже на стадионе «Арена Забже» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Гурник» – «Фенербахче»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.75
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Фенербахче Гурник
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