21.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-3-2
34
Гюнок
27
Семеду
37
Шкриньяр
15
Аке
24
Остерволде
28
Элмаз
7
Фред
17
Кахведжи
6
Гендузи
9
Актюркоглу
94
Талиска
4-1-2-2-1
1
Шульце
61
Сачек
20
Хосема
64
Янжа
26
Яницки
82
Урбански
66
7
Икия Дими
18
Садилек
33
Хлан
11
Прекоп
15
Аке
22
Мерджан
22
Мерджан
15
Аке
9
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
9
Актюркоглу
94
Талиска
26
Шериф
26
Шериф
94
Талиска
17
Кахведжи
11
Гринвуд
11
Гринвуд
17
Кахведжи
28
Элмаз
10
Асенсио
10
Асенсио
28
Элмаз
7
Икия Дими
21
Змозла
21
Змозла
7
Икия Дими
66
28
28
66
82
Урбански
23
Лизет
23
Лизет
82
Урбански
Остались в запасе
Фенербахче
Гурник
31
Эдерсон
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
29
Wiktor Kania
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Фенербахче - Гурник
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
11
Количество передач
765
202
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гурника», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Гурник»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»