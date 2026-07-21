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  • «Фенербахче» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

«Фенербахче» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

21 июля, 19:50
Фенербахче
21.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гурник
37' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Гурник
1
Филипп Шульце
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
64
Эрик Янжа
(К) ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Максим Хлан
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
26
Сидики Шериф
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
20
Антони Мусаба
ПВ
Гурник
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
4-1-3-2
34
Гюнок
27
Семеду
37
Шкриньяр
15
Аке
24
Остерволде
28
Элмаз
7
Фред
17
Кахведжи
6
Гендузи
9
Актюркоглу
94
Талиска
4-1-2-2-1
1
Шульце
61
Сачек
20
Хосема
64
Янжа
26
Яницки
82
Урбански
66
7
Икия Дими
18
Садилек
33
Хлан
11
Прекоп
15
Аке
22
Мерджан
22
Мерджан
15
Аке
9
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
9
Актюркоглу
94
Талиска
26
Шериф
26
Шериф
94
Талиска
17
Кахведжи
11
Гринвуд
11
Гринвуд
17
Кахведжи
28
Элмаз
10
Асенсио
10
Асенсио
28
Элмаз
7
Икия Дими
21
Змозла
21
Змозла
7
Икия Дими
66
28
28
66
82
Урбански
23
Лизет
23
Лизет
82
Урбански
Остались в запасе
Фенербахче
Гурник
31
Эдерсон
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
29
Wiktor Kania
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
2
Patryk Warczak
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Фенербахче - Гурник
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
11
Количество передач
765
202
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гурника», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Гурник»

«Фенербахче» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Гурник Фенербахче
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