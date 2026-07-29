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  • «Гурник» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

«Гурник» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

29 июля, 19:50
Гурник
29.07.2026, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
45+10' М. Сачек
12' Талиска (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Филипп Шульце
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
64
Эрик Янжа
(К) ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
88
Таофик Исмахил
РФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Гурник
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
33
Максим Хлан
АП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
4-1-2-1-2
1
Шульце
26
Яницки
20
Хосема
64
Янжа
61
Сачек
82
Урбански
66
7
Икия Дими
18
Садилек
11
Прекоп
88
Исмахил
4-3-3
34
Гюнок
24
Остерволде
37
Шкриньяр
15
Аке
27
Семеду
6
Гендузи
17
Кахведжи
7
Фред
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
66
33
Хлан
33
Хлан
66
7
Икия Дими
19
Федерико
19
Федерико
7
Икия Дими
11
Прекоп
23
Лизет
23
Лизет
11
Прекоп
18
Садилек
34
34
18
Садилек
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
10
Асенсио
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Асенсио
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
17
Кахведжи
11
Гринвуд
11
Гринвуд
17
Кахведжи
Остались в запасе
Гурник
Фенербахче
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
13
Tarik Ãetin
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Гурник - Фенербахче
4
5
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
9
7
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
383
433
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гурник» против «Фенербахче», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гурник» – «Фенербахче»

«Гурник» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фенербахче Гурник
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