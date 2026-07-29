29.07.2026, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Гурник
Гурник
4-1-2-1-2
1
Шульце
26
Яницки
20
Хосема
64
Янжа
61
Сачек
82
Урбански
66
7
Икия Дими
18
Садилек
11
Прекоп
88
Исмахил
4-3-3
34
Гюнок
24
Остерволде
37
Шкриньяр
15
Аке
27
Семеду
6
Гендузи
17
Кахведжи
7
Фред
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
66
33
Хлан
33
Хлан
66
7
Икия Дими
19
Федерико
19
Федерико
7
Икия Дими
11
Прекоп
23
Лизет
23
Лизет
11
Прекоп
18
Садилек
34
34
18
Садилек
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
10
Асенсио
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Асенсио
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
17
Кахведжи
11
Гринвуд
11
Гринвуд
17
Кахведжи
Остались в запасе
Гурник
Фенербахче
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
13
Tarik Ãetin
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
29
Wiktor Kania
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Patryk Warczak
ЦЗ
28
Bastien Donio
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Гурник - Фенербахче
4
5
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
9
7
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
383
433
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гурник» против «Фенербахче», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гурник» – «Фенербахче»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»