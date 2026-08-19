Матч плей-офф Лиги Европы между турецким «Трабзонспором» и венгерским «Ференцварошем» пройдет 20 августа в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Хозяева подходят к решающему противостоянию с нестабильной формой и проблемами в обороне – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, тогда как гости демонстрируют надежную игру в защите, пропуская в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей. В очных встречах команды обменялись победами в 2022 году, и теперь исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Сможет ли «Трабзонспор» использовать фактор домашнего поля и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Ференцварош» продолжит свою стабильную игру и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Трабзонспора» говорит прежде всего фактор домашнего поля и поддержка трибун на «Шенол Гюнеш». Турецкий клуб забивает в трех последних матчах, а в очных встречах с «Ференцварошем» он уже побеждал дома (1-0 в 2022 году). Однако текущая форма хозяев вызывает серьезные опасения: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 1,40 гола, а также пропускают в 10 из 12 последних матчей. В товарищеских матчах перед сезоном команда показала нестабильные результаты: поражения от «Гезтепе» (1-2) и «Айнтрахта» (0-3), а также ничья с «Касымпашой» (1-1). При такой игре и ненадежной обороне рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Ференцварош» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Венгерский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В атаке команда стабильна – она забивает в четырех последних матчах, хотя и не отличается высокой результативностью (0,80 гола в среднем). В предыдущем раунде квалификации «Ференцварош» уверенно прошел «Гурник Забже» (1-0 и 1-1), а в чемпионате Венгрии стартовал с победы над «Залаэгерсегом» (1-0). В очных встречах с «Трабзонспором» у венгров есть победа (3-2 дома в 2022 году), а их организованная игра в обороне должна помочь им добиться положительного результата на выезде.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ференцварош» выглядит предпочтительнее за счет надежной защиты и стабильности, тогда как «Трабзонспор» полагается на домашнюю поддержку, но имеет проблемы в обороне и низкую результативность. Учитывая, что гости редко пропускают и стабильно забивают, они имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменялись победами в 2022 году: «Трабзонспор» выиграл дома (1-0), а «Ференцварош» победил на своем поле (3-2). Текущая форма «Ференцвароша» стабильнее – 0,60 пропущенного гола за игру и уверенная игра в квалификации, тогда как «Трабзонспор» пропускает в 10 из 12 последних матчей и имеет низкую результативность. Учитывая разницу в текущем состоянии и надежность защиты гостей, «Ференцварош» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ференцварош» не проиграет. Гости имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру), стабильную форму и уже побеждали «Трабзонспор» в очных встречах. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и имеют проблемы в атаке, что не позволяет им рассчитывать на уверенную победу. Учитывая, что «Ференцварош» редко проигрывает и организован в обороне, он способен как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Ференцварош» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Трабзонспором» и «Ференцварошем» состоится 20 августа 2026 года в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.