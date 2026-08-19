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«Трабзонспор» – «Ференцварош»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:42
Трабзонспор - Ференцварош
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.25
«Ференцварош» не проиграет (Х2)
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Матч плей-офф Лиги Европы между турецким «Трабзонспором» и венгерским «Ференцварошем» пройдет 20 августа в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Хозяева подходят к решающему противостоянию с нестабильной формой и проблемами в обороне – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, тогда как гости демонстрируют надежную игру в защите, пропуская в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей. В очных встречах команды обменялись победами в 2022 году, и теперь исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Сможет ли «Трабзонспор» использовать фактор домашнего поля и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Ференцварош» продолжит свою стабильную игру и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Трабзонспора» говорит прежде всего фактор домашнего поля и поддержка трибун на «Шенол Гюнеш». Турецкий клуб забивает в трех последних матчах, а в очных встречах с «Ференцварошем» он уже побеждал дома (1-0 в 2022 году). Однако текущая форма хозяев вызывает серьезные опасения: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 1,40 гола, а также пропускают в 10 из 12 последних матчей. В товарищеских матчах перед сезоном команда показала нестабильные результаты: поражения от «Гезтепе» (1-2) и «Айнтрахта» (0-3), а также ничья с «Касымпашой» (1-1). При такой игре и ненадежной обороне рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Ференцварош» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Венгерский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В атаке команда стабильна – она забивает в четырех последних матчах, хотя и не отличается высокой результативностью (0,80 гола в среднем). В предыдущем раунде квалификации «Ференцварош» уверенно прошел «Гурник Забже» (1-0 и 1-1), а в чемпионате Венгрии стартовал с победы над «Залаэгерсегом» (1-0). В очных встречах с «Трабзонспором» у венгров есть победа (3-2 дома в 2022 году), а их организованная игра в обороне должна помочь им добиться положительного результата на выезде.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ференцварош» выглядит предпочтительнее за счет надежной защиты и стабильности, тогда как «Трабзонспор» полагается на домашнюю поддержку, но имеет проблемы в обороне и низкую результативность. Учитывая, что гости редко пропускают и стабильно забивают, они имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменялись победами в 2022 году: «Трабзонспор» выиграл дома (1-0), а «Ференцварош» победил на своем поле (3-2). Текущая форма «Ференцвароша» стабильнее – 0,60 пропущенного гола за игру и уверенная игра в квалификации, тогда как «Трабзонспор» пропускает в 10 из 12 последних матчей и имеет низкую результативность. Учитывая разницу в текущем состоянии и надежность защиты гостей, «Ференцварош» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 1 (25%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (75%)
3
Забитых мячей
8
0.75
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
3 : 2
08.09.2022
Трабзонспор
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 1
20.08.2026
Ференцварош
Лига Европы, 6 тур
Трабзонспор
1 : 0
03.11.2022
Ференцварош
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
3 : 2
08.09.2022
Трабзонспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Трабзонспор
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
5
N. Zohore
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
68
Зетены Варга
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-1-1-3
24
Онана
20
Пина
39
Озкаджар
27
Чибуике
55
Лопеш Кабрал
57
Кабасакал
8
Бушуари
10
Салах
30
Онуачу
70
14
Найир
3-2-3-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
16
Закариассен
47
О'Доуда
20
Каду
88
Ромменс
11
Деле
17
Корбу
75
Жозеф
8
Бушуари
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Бушуари
14
Найир
58
Симсир
58
Симсир
14
Найир
20
Пина
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
20
Пина
70
7
Мучи
7
Мучи
70
88
Ромменс
36
Каничовски
36
Каничовски
88
Ромменс
20
Каду
5
5
20
Каду
16
Закариассен
14
Осват
14
Осват
16
Закариассен
11
Деле
6
Надь
6
Надь
11
Деле
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
Остались в запасе
Трабзонспор
Ференцварош
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Робби Кин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ференцварош» не проиграет. Гости имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру), стабильную форму и уже побеждали «Трабзонспор» в очных встречах. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и имеют проблемы в атаке, что не позволяет им рассчитывать на уверенную победу. Учитывая, что «Ференцварош» редко проигрывает и организован в обороне, он способен как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Ференцварош» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Трабзонспором» и «Ференцварошем» состоится 20 августа 2026 года в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Трабзонспор» – «Ференцварош»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.25
«Ференцварош» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Ференцварош Трабзонспор
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