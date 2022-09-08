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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Трабзонспор
Ференцварош - Трабзонспор: обзор матча 08 сентября 2022
Ференцварош
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
3 : 2
Завершен
Трабзонспор
5'
Т. Нгуэн
29'
А. Траоре
44'
Т. Нгуэн (П)
39'
М. Гомес
71'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Трабзонспор
Желтая карточка
Э. Лайдуни
90'
+2
Замена
А. Ковачевич
️️️️
М. Бешич
90'
Желтая карточка
М. Кнустер
86'
Желтая карточка
Г. Уинго
80'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Б. Вечеи
76'
Замена
А. Гояк
️️️️
Т. Нгуэн
76'
72'
Замена
Джанини
️️️️
С. Денсвил
71'
ГОЛ! 3:2!
У. Бозок
Пас отдал
М. Гомес
60'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
46'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ж. Гбамен
46'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Э. Барди
46'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
В. Уго
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Нгуэн
44'
42'
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
М. Бешич
41'
39'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Бакасетас
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
Т. Нгуэн
29'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Ф. Боли
20'
Красная карточка
Э. Чивич
16'
ГОЛ! 1:0!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Б. Вечеи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Балинт Вечеи
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ференцварош
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
14
Амер Гояк
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Дибус
77
Чивич
5
Кнустер
3
Ммае
2
Уинго
17
Бешич
5
Вечеи
16
Закариассен
93
Нгуэн
9
Боли
14
Траоре
4-1-1-3-1
54
Тепе
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
4
Денсвил
14
Уго
5
Гбамен
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Барди
7
Трезеге
9
Гомес
17
Бешич
15
Ковачевич
15
Ковачевич
17
Бешич
9
Боли
21
Ботка
21
Ботка
9
Боли
5
Вечеи
93
Лайдуни
93
Лайдуни
5
Вечеи
93
Нгуэн
14
Гояк
14
Гояк
93
Нгуэн
14
Уго
17
Эльмали
17
Эльмали
14
Уго
5
Гбамен
17
Гамшик
17
Гамшик
5
Гбамен
10
Барди
97
Языджи
97
Языджи
10
Барди
33
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
33
Омюр
4
Денсвил
21
Джанини
21
Джанини
4
Денсвил
Остались в запасе
Ференцварош
Трабзонспор
10
Маркиньос
ЛВ
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Угурчан Чакир
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Ференцварош - Трабзонспор
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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