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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Ференцварош
Трабзонспор - Ференцварош: обзор матча 03 ноября 2022
Трабзонспор
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ференцварош
7'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Ференцварош
90'
+1
Замена
Д. Редзич
️️️️
Л. Пашка
88'
Желтая карточка
Б. Вечеи
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Трезеге
85'
82'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
Т. Нгуэн
Желтая карточка
М. Бартра
81'
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
70'
Замена
Н. Унювар
️️️️
А. Омюр
70'
Замена
Джанини
️️️️
Ю. Языджи
62'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Гамшик
62'
61'
Замена
К. Мерсье
️️️️
А. Эсити
Желтая карточка
В. Уго
51'
47'
Желтая карточка
С. Ммае
Желтая карточка
А. Омюр
45'
+1
27'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Трезеге
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Трабзонспор
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
23
Дамир Редзич
ЦФ
4-3-3
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
97
Языджи
9
Бакасетас
4-4-1-1
90
Дибус
2
Уинго
5
Кнустер
3
Ммае
6
Пашка
13
Эсити
93
Лайдуни
5
Вечеи
16
Закариассен
93
Нгуэн
8
Ммае
7
Трезеге
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Трезеге
17
Гамшик
5
Гбамен
5
Гбамен
17
Гамшик
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
33
Омюр
37
Унювар
37
Унювар
33
Омюр
97
Языджи
21
Джанини
21
Джанини
97
Языджи
93
Нгуэн
15
Ковачевич
15
Ковачевич
93
Нгуэн
13
Эсити
30
Мерсье
30
Мерсье
13
Эсити
6
Пашка
23
Редзич
23
Редзич
6
Пашка
Остались в запасе
Трабзонспор
Ференцварош
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Трабзонспор - Ференцварош
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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