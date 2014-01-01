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Венгрия. Национальный чемпионат
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Ференцварош
Результаты
€ 35 млн
Ференцварош - результаты матчей
Будапешт
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Сайт:
http://www.ftc.hu/
Тренер:
Робби Кин
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Таблица
Лига Европы. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Лига чемпионов. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Суперкубок Венгрии. Финал 2010
27.08 | 21:30
Ференцварош
4 : 0
Трабзонспор
20.08 | 20:00
Трабзонспор
0 : 1
Ференцварош
13.08 | 20:00
Гурник
1 : 1
Ференцварош
05.08 | 21:15
Ференцварош
1 : 0
Гурник
30.07 | 21:30
Ференцварош
2 : 2
Твенте
23.07 | 21:00
Твенте
1 : 2
Ференцварош
16.07 | 21:15
Ференцварош
3 : 0
Войводина
09.07 | 21:00
Войводина
1 : 2
Ференцварош
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