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- 16:42 Дзюба рассказал, за что безумно уважает Черчесова 5
- 27 февраля
- 08:39 «Ференцварош» не проигрывает в чемпионате Венгрии с октября. Команда Черчесова лидирует с 16-очковым отрывом 1
- 24 февраля
- 22:10 Черчесов дал совет Захаряну. Игрока хочет купить «Галатасарай» 3
- 20:17 Черчесов: «У «Ференцвароша» не было лишних денег на Дзюбу»
- 18:18 Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Ференцвароша» 1
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 23 февраля
- 13:49 Трабукки объяснил, почему Черчесова и Семака не стоит ждать в Серии А
- 22 февраля
- 21:15 Журналист Corriere dello Sport назвал двух российских тренеров, которых знают в Италии 2
- 19 февраля
- 20:13 Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не пригласил Дзюбу 1
- 18 февраля
- 22:59 «Он сильнее Черчесова». Генич назвал лучшего тренера России 3
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- 10:45 Рианчо оценил перспективы Черчесова возглавить сборную Бразилии 5
- 12 февраля
- 20:06 Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе 2
- 6 февраля
- 15:46 Видео В Венгрии заявили, что на трибунах «Ференцвароша» не было российского флага 3
- 13:04 Видео Фанаты «Ференцвароша» устроили перфоманс в цветах российского флага 5
- 2 февраля
- 22:36 Черчесов прокомментировал слухи об интересе «Ференцвароша» к Захаряну 1
- 07:58 «Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября
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- 16:44 Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна 4
- 16:08 Черышев рассказал, звал ли его Черчесов в «Ференцварош»
- 15:38 В «Динамо» отреагировали на новость о возможном уходе Захаряна в «Ференцварош» 5
- 14:40 «Ференцварош» интересуется Захаряном 4
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- 12:28 «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с последней командой чемпионата
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- 09:49 Фото Полузащитник «Ференцвароша» Лайдуни вместо «Локомотива» перешел в «Унион»
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- 13:20 Черчесов высказался о своем будущем в «Ференцвароше»
- 00:11 Черчесов: «Не могу представить российский футбол в Азии» 3
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- 16:28 Кавазашвили: «Наш «золотой актив» так и не оправдал ожиданий. Стас оказался прав» 7
- 17 января
- 07:59 Черчесов прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку «Ференцвароша»
- 00:11 Черчесов посоветовал Баринову перейти в «Бешикташ» 2
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- 23:15 Агент Лайдуни подтвердил интерес «Локомотива» к игроку
- 21:35 «Локомотив» хочет подписать футболиста года в Тунисе 1
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- 12:16 Черчесов прокомментировал новость об интересе клуба РПЛ к игроку «Ференцвароша» 1