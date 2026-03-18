18.03.2026, среда, 18:30
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
4-2-3-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
21
Орта
10
Саласар
77
Мартинес
10
Виктор
3-1-3-2-1
99
27
Сиссе
28
Раемакерс
4
18
Ромао
25
Макрецкис
47
О'Доуда
15
Абу Фани
36
Каничовски
11
Деле
75
Жозеф
29
Горби
17
Москардо
17
Москардо
29
Горби
27
Гриллич
50
50
27
Гриллич
21
Орта
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Орта
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
36
Каничовски
8
Кейта
8
Кейта
36
Каничовски
11
Деле
20
Каду
20
Каду
11
Деле
15
Абу Фани
19
Ковачевич
19
Ковачевич
15
Абу Фани
75
Жозеф
30
30
75
Жозеф
Остались в запасе
Брага
Ференцварош
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Брага - Ференцварош
5
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
15
Офсайды
3
3
Количество передач
455
480
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.17
xGP (предотвращенные голы)
-1.46
-1.46
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Брага» против «Ференцвароша», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»