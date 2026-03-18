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  • «Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 17:20
Брага
18.03.2026, среда, 18:30
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ференцварош
11' Р. Орта 15' Ф. Гриллич 34' Г. Мартинес 53' Р. Орта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Родриго Саласар
АП
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
4
Mariano Gómez
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
20
Каду
ПВ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
4-2-3-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
21
Орта
10
Саласар
77
Мартинес
10
Виктор
3-1-3-2-1
99
27
Сиссе
28
Раемакерс
4
18
Ромао
25
Макрецкис
47
О'Доуда
15
Абу Фани
36
Каничовски
11
Деле
75
Жозеф
29
Горби
17
Москардо
17
Москардо
29
Горби
27
Гриллич
50
50
27
Гриллич
21
Орта
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Орта
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
36
Каничовски
8
Кейта
8
Кейта
36
Каничовски
11
Деле
20
Каду
20
Каду
11
Деле
15
Абу Фани
19
Ковачевич
19
Ковачевич
15
Абу Фани
75
Жозеф
30
30
75
Жозеф
Остались в запасе
Брага
Ференцварош
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робби Кин
Брага
Точно не сыграют
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Витор Карвальо
ОП
Алаа Беллааруш
ВР
Ференцварош
Точно не сыграют
Элтон Аколатсе
ЦЗ
Marius Corbu
ЦФ
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Norbert Kaján
ЦЗ
Attila Osváth
ЦЗ
Бенче Этвеш
АП
Кристоффер Закариассен
ЦП
Статистика матча Брага - Ференцварош
5
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
15
Офсайды
3
3
Количество передач
455
480
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.17
xGP (предотвращенные голы)
-1.46
-1.46

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Брага» против «Ференцвароша», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Ференцварош»

«Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Брага
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