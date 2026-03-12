12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-4-2-1
99
27
Сиссе
28
Раемакерс
4
25
Макрецкис
47
О'Доуда
15
Абу Фани
16
Закариассен
11
Деле
36
Каничовски
75
Жозеф
4-1-2-2-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
5
Лелу
27
Гриллич
20
Доржель
8
Моутинью
10
Саласар
21
Орта
10
Виктор
75
Жозеф
18
Ромао
18
Ромао
75
Жозеф
11
Деле
19
Ковачевич
19
Ковачевич
11
Деле
4
Ниакате
17
Москардо
17
Москардо
4
Ниакате
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
5
Лелу
50
50
5
Лелу
77
Мартинес
77
Мартинес
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
Остались в запасе
Ференцварош
Брага
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Каду
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Samy Jr Merheg
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Каду
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Samy Jr Merheg
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ференцварош
Точно не сыграют
Брага
Точно не сыграют
Статистика матча Ференцварош - Брага
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
12
10
Офсайды
5
0
Количество передач
265
643
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Браги», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Брага»
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Источник: «Бомбардир»