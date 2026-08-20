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  • «Трабзонспор» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Трабзонспор» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 18:44
Трабзонспор
20.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Ференцварош
17' К. Закариассен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Трабзонспор
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
5
N. Zohore
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
68
Зетены Варга
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-1-1-3
24
Онана
20
Пина
39
Озкаджар
27
Чибуике
55
Лопеш Кабрал
57
Кабасакал
8
Бушуари
10
Салах
30
Онуачу
70
14
Найир
3-2-3-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
16
Закариассен
47
О'Доуда
20
Каду
88
Ромменс
11
Деле
17
Корбу
75
Жозеф
8
Бушуари
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Бушуари
14
Найир
58
Симсир
58
Симсир
14
Найир
20
Пина
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
20
Пина
70
7
Мучи
7
Мучи
70
88
Ромменс
36
Каничовски
36
Каничовски
88
Ромменс
20
Каду
5
5
20
Каду
16
Закариассен
14
Осват
14
Осват
16
Закариассен
11
Деле
6
Надь
6
Надь
11
Деле
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
Остались в запасе
Трабзонспор
Ференцварош
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Трабзонспор - Ференцварош
1
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
3
24
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Трабзонспор» против «Ференцвароша», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор»«Ференцварош»

«Трабзонспор» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Трабзонспор
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