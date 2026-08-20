20.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
Трабзонспор
4-1-1-1-3
24
Онана
20
Пина
39
Озкаджар
27
Чибуике
55
Лопеш Кабрал
57
Кабасакал
8
Бушуари
10
Салах
30
Онуачу
70
14
Найир
3-2-3-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
16
Закариассен
47
О'Доуда
20
Каду
88
Ромменс
11
Деле
17
Корбу
75
Жозеф
8
Бушуари
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Бушуари
14
Найир
58
Симсир
58
Симсир
14
Найир
20
Пина
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
20
Пина
70
7
Мучи
7
Мучи
70
88
Ромменс
36
Каничовски
36
Каничовски
88
Ромменс
20
Каду
5
5
20
Каду
16
Закариассен
14
Осват
14
Осват
16
Закариассен
11
Деле
6
Надь
6
Надь
11
Деле
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
Остались в запасе
Трабзонспор
Ференцварош
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
10
Jonathan Levi
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Трабзонспор - Ференцварош
1
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
3
24
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Трабзонспор» против «Ференцвароша», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Ференцварош»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»