27.08.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-3-2-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
47
О'Доуда
16
Закариассен
6
Надь
11
Деле
20
Каду
17
Корбу
75
Жозеф
3-1-3-3
24
Онана
55
Лопеш Кабрал
15
Савич
39
Озкаджар
57
Кабасакал
19
Эскихеллак
17
Малиновский
10
Салах
30
Онуачу
70
7
Мучи
17
Корбу
8
Кейта
8
Кейта
17
Корбу
6
Надь
15
Арзани
15
Арзани
6
Надь
47
О'Доуда
71
71
47
О'Доуда
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
19
Эскихеллак
20
Пина
20
Пина
19
Эскихеллак
30
Онуачу
58
Симсир
58
Симсир
30
Онуачу
70
4
Акайдын
4
Акайдын
70
7
Мучи
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Мучи
10
Салах
11
Туфан
11
Туфан
10
Салах
Остались в запасе
Ференцварош
Трабзонспор
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Ференцварош - Трабзонспор
1
2
2
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Трабзонспора», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Трабзонспор»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»