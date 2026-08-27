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  • «Ференцварош» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Ференцварош» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:53
Ференцварош
27.08.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Трабзонспор
19' К. О'Доуда 54' М. Корбу 59' Деле (П) 86' К. Лизтес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
68
Зетены Варга
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Трабзонспор
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
3-3-2-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
47
О'Доуда
16
Закариассен
6
Надь
11
Деле
20
Каду
17
Корбу
75
Жозеф
3-1-3-3
24
Онана
55
Лопеш Кабрал
15
Савич
39
Озкаджар
57
Кабасакал
19
Эскихеллак
17
Малиновский
10
Салах
30
Онуачу
70
7
Мучи
17
Корбу
8
Кейта
8
Кейта
17
Корбу
6
Надь
15
Арзани
15
Арзани
6
Надь
47
О'Доуда
71
71
47
О'Доуда
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
19
Эскихеллак
20
Пина
20
Пина
19
Эскихеллак
30
Онуачу
58
Симсир
58
Симсир
30
Онуачу
70
4
Акайдын
4
Акайдын
70
7
Мучи
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Мучи
10
Салах
11
Туфан
11
Туфан
10
Салах
Остались в запасе
Ференцварош
Трабзонспор
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Ференцварош - Трабзонспор
1
2
2
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Трабзонспора», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Трабзонспор»

«Ференцварош» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Трабзонспор Ференцварош
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