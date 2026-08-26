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«Ференцварош» – «Трабзонспор»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:51
Ференцварош - Трабзонспор
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа «Ференцвароша»
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и турецким «Трабзонспором» пройдет 27 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». В первой встрече в Трабзоне «Ференцварош» одержал минимальную победу со счeтом 1:0, и теперь венгерский клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и обладают надeжной обороной, пропуская в среднем 0,60 гола за игру. «Трабзонспор», в свою очередь, стабильно забивает, но его защита регулярно даeт сбои. Сможет ли турецкий клуб отыграть минимальное преимущество соперника на его поле и выйти в групповой этап, или «Ференцварош» сохранит свои ворота в неприкосновенности и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«Ференцварош» постарается использовать преимущество своего поля и надeжную игру в обороне, чтобы сохранить победный счeт после первого матча. Венгерский клуб не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а его защита действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за тот же период их атака приносит 1,00 гола. В первом матче «Ференцварош» сумел победить на выезде, не пропустив ни одного мяча, и теперь дома они будут ещe увереннее. В чемпионате Венгрии команда обыграла «Залаэгерсег» (1:0), а в квалификации Лиги Европы прошла «Гурник Забже» (1:1 и 1:0). Домашняя поддержка и класс игроков делают «Ференцварош» серьeзным претендентом на победу.

«Трабзонспор» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться, но его форма вызывает вопросы. Турецкий клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает столько же, что говорит о сбалансированности. Однако в гостевых матчах «Трабзонспор» действует менее уверенно, а в первом матче он не сумел забить «Ференцварошу» на своeм поле. В чемпионате Турции команда обыграла «Истанбул» (2:1) и сыграла вничью с «Касымпашей» (1:1), но в Лиге Европы у них есть положительный опыт: в 2022 году они побеждали «Ференцварош» со счeтом 1:0. Однако та победа была на их поле, а сейчас им предстоит сложный выезд. Гостям необходимо забивать и надеяться на ошибки хозяев, чтобы переломить ход двухматчевого противостояния.

Итоговый вывод: «Ференцварош» имеет преимущество после первого матча, надeжную оборону и играет на своeм поле. «Трабзонспор» способен забить, но его выездная нестабильность и проблемы в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом или ничья, которая устроит венгерский клуб.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Ференцварош» одержал две победы, «Трабзонспор» – одну. В текущем сезоне венгры уже выиграли на выезде со счeтом 1:0, а в сезоне 2022/2023 команды обменялись победами на своих полях. Текущая форма «Ференцвароша» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Трабзонспор» регулярно пропускает и не показывает уверенной игры на выезде. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в групповой этап, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Личные встречи
Побед - 3 (75%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (25%)
8
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
0.75
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
3 : 2
08.09.2022
Трабзонспор
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 1
20.08.2026
Ференцварош
Лига Европы, 6 тур
Трабзонспор
1 : 0
03.11.2022
Ференцварош
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
3 : 2
08.09.2022
Трабзонспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
68
Зетены Варга
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Трабзонспор
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
3-3-2-2
90
Дибус
4
Гомес
28
Раемакерс
54
47
О'Доуда
16
Закариассен
6
Надь
11
Деле
20
Каду
17
Корбу
75
Жозеф
3-1-3-3
24
Онана
55
Лопеш Кабрал
15
Савич
39
Озкаджар
57
Кабасакал
19
Эскихеллак
17
Малиновский
10
Салах
30
Онуачу
70
7
Мучи
17
Корбу
8
Кейта
8
Кейта
17
Корбу
6
Надь
15
Арзани
15
Арзани
6
Надь
47
О'Доуда
71
71
47
О'Доуда
75
Жозеф
76
Лизтес
76
Лизтес
75
Жозеф
19
Эскихеллак
20
Пина
20
Пина
19
Эскихеллак
30
Онуачу
58
Симсир
58
Симсир
30
Онуачу
70
4
Акайдын
4
Акайдын
70
7
Мучи
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Мучи
10
Салах
11
Туфан
11
Туфан
10
Салах
Остались в запасе
Ференцварош
Трабзонспор
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
N. Zohore
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
96
Erol Can Colak
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Фатих Текке

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ференцвароша» в основное время. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и домашняя поддержка делают венгерский клуб фаворитом. «Трабзонспор» способен забить, но его выездные проблемы и уязвимость в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат в Будапеште. Рекомендуемая ставка – победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Трабзонспором» состоится 27 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Ференцварош» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн.

2.95
Победа «Ференцвароша»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Трабзонспор Ференцварош
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