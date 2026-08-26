Ответный матч плей-офф Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и турецким «Трабзонспором» пройдет 27 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». В первой встрече в Трабзоне «Ференцварош» одержал минимальную победу со счeтом 1:0, и теперь венгерский клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и обладают надeжной обороной, пропуская в среднем 0,60 гола за игру. «Трабзонспор», в свою очередь, стабильно забивает, но его защита регулярно даeт сбои. Сможет ли турецкий клуб отыграть минимальное преимущество соперника на его поле и выйти в групповой этап, или «Ференцварош» сохранит свои ворота в неприкосновенности и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«Ференцварош» постарается использовать преимущество своего поля и надeжную игру в обороне, чтобы сохранить победный счeт после первого матча. Венгерский клуб не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а его защита действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за тот же период их атака приносит 1,00 гола. В первом матче «Ференцварош» сумел победить на выезде, не пропустив ни одного мяча, и теперь дома они будут ещe увереннее. В чемпионате Венгрии команда обыграла «Залаэгерсег» (1:0), а в квалификации Лиги Европы прошла «Гурник Забже» (1:1 и 1:0). Домашняя поддержка и класс игроков делают «Ференцварош» серьeзным претендентом на победу.

«Трабзонспор» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться, но его форма вызывает вопросы. Турецкий клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает столько же, что говорит о сбалансированности. Однако в гостевых матчах «Трабзонспор» действует менее уверенно, а в первом матче он не сумел забить «Ференцварошу» на своeм поле. В чемпионате Турции команда обыграла «Истанбул» (2:1) и сыграла вничью с «Касымпашей» (1:1), но в Лиге Европы у них есть положительный опыт: в 2022 году они побеждали «Ференцварош» со счeтом 1:0. Однако та победа была на их поле, а сейчас им предстоит сложный выезд. Гостям необходимо забивать и надеяться на ошибки хозяев, чтобы переломить ход двухматчевого противостояния.

Итоговый вывод: «Ференцварош» имеет преимущество после первого матча, надeжную оборону и играет на своeм поле. «Трабзонспор» способен забить, но его выездная нестабильность и проблемы в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом или ничья, которая устроит венгерский клуб.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Ференцварош» одержал две победы, «Трабзонспор» – одну. В текущем сезоне венгры уже выиграли на выезде со счeтом 1:0, а в сезоне 2022/2023 команды обменялись победами на своих полях. Текущая форма «Ференцвароша» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Трабзонспор» регулярно пропускает и не показывает уверенной игры на выезде. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в групповой этап, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ференцвароша» в основное время. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и домашняя поддержка делают венгерский клуб фаворитом. «Трабзонспор» способен забить, но его выездные проблемы и уязвимость в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат в Будапеште. Рекомендуемая ставка – победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Трабзонспором» состоится 27 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.