«Газпром» возьмет под опеку еще один европейский клуб вслед за «Црвеной Звездой». Госкорпорация будет спонсировать «Ференцварош» из Венгрии.
Благодаря заходу в клуб «Газпрома» «Ференцварош» сможет увеличить бюджет до 50 миллионов евро в год.
- Команда Деяна Станковича в выходные выиграла 6-й подряд чемпионат Венгрии.
- 2 внутри этих 6 выиграны под руководством Станислава Черчесова.
- «Ференцварош» обладает самым дорогим составом в чемпионате Венгрии – 50,98 миллиона евро. 2-м идет «Фехервар» с составом на 10,71 миллиона.