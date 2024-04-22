«Газпром» станет спонсором еще одного европейского клуба

«Газпром» возьмет под опеку еще один европейский клуб вслед за «Црвеной Звездой». Госкорпорация будет спонсировать «Ференцварош» из Венгрии.

Благодаря заходу в клуб «Газпрома» «Ференцварош» сможет увеличить бюджет до 50 миллионов евро в год.