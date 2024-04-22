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    «Газпром» станет спонсором еще одного европейского клуба

    «Газпром» возьмет под опеку еще один европейский клуб вслед за «Црвеной Звездой». Госкорпорация будет спонсировать «Ференцварош» из Венгрии.

    Благодаря заходу в клуб «Газпрома» «Ференцварош» сможет увеличить бюджет до 50 миллионов евро в год.

    • Команда Деяна Станковича в выходные выиграла 6-й подряд чемпионат Венгрии.
    • 2 внутри этих 6 выиграны под руководством Станислава Черчесова.
    • «Ференцварош» обладает самым дорогим составом в чемпионате Венгрии – 50,98 миллиона евро. 2-м идет «Фехервар» с составом на 10,71 миллиона.

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    Источник: Blikk

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    Комментарии (20)
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    Каратель
    1713792408
    Молодцы!!! В свой то стране все просто отлично,надо гейропейцев спонсировать..теперь понятно кто сидит в газпрёме и за что топит
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    Алексей З
    1713792417
    Через спонсорство ФК , оплачиваем услуги"дружественных" стран. Конечно венгров надо поддержать , "воду мутят" в Евросоюзе , а свои в Орске пусть плавают , на них денег нет. Цинизм !!!
    Ответить
    ...уефан
    1713792731
    ...вашу мать!!!...
    Ответить
    NewLife
    1713793092
    Некрасиво и низко, как все у блеклых негодяев. Совок возвращается.
    Ответить
    Дубина
    1713793395
    Опять смех со стороны газовых))))
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    Bez Imeni
    1713794942
    ахаха одни поросята недовольные вылезли
    Ответить
    fakeid
    1713795765
    после прочтения заголовка думаю: в сербии газпром уже есть, остаются только венгры или какие-нибудь казахи, нафиг никому не нужные. значит, лидер венгров должен быть. захожу в новость - так и есть. ну тут даже спартачи догадались бы.
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    fakeid
    1713795955
    там ещё словакия (или словения? кто-то из них) взбунтовалась. типа они за нас, как венгры и сербы. нужно и туда пролезть со спонсорством, на всякий случай.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713797797
    Лучше бы в российский футбол донатил Газпром
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    Цугундeр
    1713798499
    В футбольных справочниках 70-х попадалась фраза перед финалом Кубка Кубков "75 между Динамо (К) и Ференцварошем.. Что то вроде (недословно ).."и битва с Ференцварошем , хорошим товарищем " . Рифма , конечно , аховая... ) Времена ушли ,товарищей нет .Друзей тоже .
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