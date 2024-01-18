В «Ференцвароше» прокомментировали трансфер Севикяна

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал сделал заявление о перехода Эдгара Севикяна из «Пари НН».

«Мы обратили внимание на Эдгара, потому что он отличный игрок, ха-ха. Севикян обладает теми качествами игрока, которые помогут нам стать сильнее и добиться успеха в будущем.

С Черчесовым насчет Эдгара мы не консультировались. Собирали информацию другим образом. Мы счастливы, что теперь Севикян – часть «Ференцвароша».

У нас не было никаких особых проблем. Каждый трансфер осложняется определенными обстоятельствами, переговорами. Но в конце концов мы смогли прийти к соглашению, чему очень рады.

Не могу обсуждать финансовую сторону вопроса. Это строго между двумя клубами. Однако, мы всегда выполняем обязательства в срок», – сказал Хайнал.