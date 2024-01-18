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    В «Ференцвароше» прокомментировали трансфер Севикяна

    Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал сделал заявление о перехода Эдгара Севикяна из «Пари НН».

    «Мы обратили внимание на Эдгара, потому что он отличный игрок, ха-ха. Севикян обладает теми качествами игрока, которые помогут нам стать сильнее и добиться успеха в будущем.

    С Черчесовым насчет Эдгара мы не консультировались. Собирали информацию другим образом. Мы счастливы, что теперь Севикян – часть «Ференцвароша».

    У нас не было никаких особых проблем. Каждый трансфер осложняется определенными обстоятельствами, переговорами. Но в конце концов мы смогли прийти к соглашению, чему очень рады.

    Не могу обсуждать финансовую сторону вопроса. Это строго между двумя клубами. Однако, мы всегда выполняем обязательства в срок», – сказал Хайнал.

    • 22-летний Севикян выступал за «Пари НН» с июля 2022 года, его статистика: 40 матчей, 8 голов, 1 ассист.
    • Ради продолжения карьеры в Венгрии хавбек отказал двум топ-клубам РПЛ.
    • Сообщалось, что «Ференцварош» заплатил за него 1,2 миллиона евро + 7% от суммы следующей перепродажи.

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    Источник: Sport24

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