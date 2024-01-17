«Пари НН» раскрыл детали трансфера Севикяна в «Ференцварош» – клуб заработает больше, чем ожидалось

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, на каких условиях Эдгар Севикян был продан «Ференцварошу».

Сообщалось, что венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока за 1,1 миллиона евро. Оказалось, что нижегородцы заработают больше.

«Никаких проблем при финальных переговорах не возникло. Все четко было выполнено с двух сторон в срок. Сегодня поставили подписи в договорах.

Мы получим семь процентов от суммы следующей перепродажи игрока, сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.

Сейчас мы очень активно работаем на трансферном рынке. Наверное, не будем искать игрока на позицию Эдгара, потому что у нас есть свои ресурсы, на которые мы будем делать ставку весной.

Но мы еще подпишем нескольких футболистов в это трансферное окно», – заявил гендир.