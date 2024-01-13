Севикян отказал двум клубам РПЛ ради «Ференцвароша»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отклонил предложения от российских топ-клубов.
Игрока сборной Армении пытались заполучить «Краснодар» и ЦСКА.
«По Эдгару Севикяну было несколько предложений от российских клубов, среди которых был и «Краснодар», и ЦСКА. Однако футболист предпочел играть в Европе, и от этого выбора он не разу не отрекся.
Севикян не раз высказывал свое отношение о желании играть в европейском футболе», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
- Сообщалось, что «Ференцварош» выкупит Севикяна за 1,1 миллиона евро.
- Почти треть от этой суммы оплатит отец футболиста.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.