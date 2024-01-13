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    Севикян отказал двум клубам РПЛ ради «Ференцвароша»

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отклонил предложения от российских топ-клубов.

    Игрока сборной Армении пытались заполучить «Краснодар» и ЦСКА.

    «По Эдгару Севикяну было несколько предложений от российских клубов, среди которых был и «Краснодар», и ЦСКА. Однако футболист предпочел играть в Европе, и от этого выбора он не разу не отрекся.

    Севикян не раз высказывал свое отношение о желании играть в европейском футболе», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

    • Сообщалось, что «Ференцварош» выкупит Севикяна за 1,1 миллиона евро.
    • Почти треть от этой суммы оплатит отец футболиста.
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Марк Аврелий!
    1705156934
    потому, что клуб уволил Черчесова?!
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    kirdykprishel
    1705159737
    "футболист предпочел играть в Европе, и от этого выбора он не разу не отрекся." Европа она и в Африке Европа.)))
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