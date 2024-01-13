Севикян отказал двум клубам РПЛ ради «Ференцвароша»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отклонил предложения от российских топ-клубов.

Игрока сборной Армении пытались заполучить «Краснодар» и ЦСКА.

«По Эдгару Севикяну было несколько предложений от российских клубов, среди которых был и «Краснодар», и ЦСКА. Однако футболист предпочел играть в Европе, и от этого выбора он не разу не отрекся.

Севикян не раз высказывал свое отношение о желании играть в европейском футболе», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.