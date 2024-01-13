Отец Севикяна оплатит почти треть суммы трансфера из «Пари НН» в «Ференцварош»

Появились новые подробности сделки между «Пари НН» и «Ференцварошем» по Эдгару Севикяну.
Венгры действительно выкупят игрока за 1,1 миллиона евро. Такие отступные были прописаны в его контракте для европейских клубов.
При этом 300 тысяч, то есть 27 процентов от суммы трансфера, заплатит отец полузащитника Мартирос Севикян, который очень хотел трудоустроить сына в Европе.
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
- До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
- «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».