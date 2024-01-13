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    • Отец Севикяна оплатит почти треть суммы трансфера из «Пари НН» в «Ференцварош»

    Отец Севикяна оплатит почти треть суммы трансфера из «Пари НН» в «Ференцварош»

    Появились новые подробности сделки между «Пари НН» и «Ференцварошем» по Эдгару Севикяну.

    Венгры действительно выкупят игрока за 1,1 миллиона евро. Такие отступные были прописаны в его контракте для европейских клубов.

    При этом 300 тысяч, то есть 27 процентов от суммы трансфера, заплатит отец полузащитника Мартирос Севикян, который очень хотел трудоустроить сына в Европе.

    • Севикян – воспитанник «Локомотива».
    • До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
    • «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1705143372
    Да вся диаспора скинулась бы при необходимости и оплатила всю сумму целиком.
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    Цугундeр
    1705145434
    А Локо пару сотен зажабился носатый..
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    моэм
    1705153880
    Мы ещё не знаем , кто в Ференцвароше будет платить зарплату Севикяну . ...а платить будет опять же папа , а если Севикян вздумает уйти , то папа будет платить и неустойку .....ну очень выгодная сделка ....флаг в руку этому идиоту.
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