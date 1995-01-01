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    Лос-Анджелес Гэлакси - расписание

    Город Лос-Анджелес
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.lagalaxy.com
    Стадион Стаб Хаб
    Тренер Грегг Вэйни
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 04:30 Канзаc Сити Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		25 марта, суббота 23:30 Портленд Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		16 апреля, воскресенье 23:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Остин
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		15 мая, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Коламбус Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Шарлотт
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 20:00 Сент-Луис Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 04:30 Колорадо Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		5 июля, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис
    США. МЛС 2023, группа e
    30 тур
    		5 июля, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 05:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		25 сентября, понедельник 04:30 Остин Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		1 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 05:30 Сиэтл Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас
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