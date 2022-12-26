- 18 февраля
- 08:55 Фото «Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января 1
- 4 февраля
- 00:16 ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд 3
- 2 февраля
- 11:00 В «Барселоне» надеются на регистрацию трансфера защитника из «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб опоздал на 18 секунд 2
- 26 декабря 2022
- 09:33 Два клуба претендуют на Иско 1
- 4 октября 2022
- 22:40 35-летний Суарес определился с новым клубом
- 2 сентября 2022
- 16:57 ЦСКА и «Сочи» интересуются форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 25 августа 2022
- 21:50 Фото «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал экс-защитника «Барселоны» и «Ювентуса»
- 24 августа 2022
- 08:30 Пуч: «Полностью разочарован в Хави и «Барселоне» 2
- 4 августа 2022
- 21:18 «Барселона» объявила о переходе Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси» 4
- 3 августа 2022
- 08:51 «Барселона» согласилась продать Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
- 2 августа 2022
- 09:24 Пуч перейдет из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 12 июня 2022
- 19:49 Экс-игрок «Юве» и «Баварии» Дуглас Коста зимой хотел переехать в Россию
- 14 мая 2022
- 11:41 Кьеллини ведет переговоры с «Лос-Анджелесом»
- 28 февраля 2022
- 16:26 «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Рамосом 1
- 17 февраля 2022
- 08:59 «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Роналду 3
- 10 февраля 2022
- 20:20 Фото Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 9 февраля 2022
- 14:59 Видео «Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты
- 8 февраля 2022
- 09:52 Фото Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо) 1
- 3 февраля 2022
- 20:53 Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо) 1
- 25 июня 2021
- 20:28 Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» 6
- 16 мая 2021
- 08:40 Видео МЛС. Гол Чичарито помог «Гэлакси» победить «Остин», это его седьмой мяч в последних пяти матчах
- 14 мая 2021
- 10:53 Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3 1
- 9 мая 2021
- 08:33 Видео МЛС. Гол и ассист Чичарито принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби 3
- 26 января 2021
- 15:45 Деспотович: «После срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» я хотел бросить футбол. Вместо меня подписали Ибрагимовича»
- 18 декабря 2020
- 09:58 Видео Дебютный гол Ибрагимовича за «Гэлакси» признан лучшим в истории МЛС 6
- 9 ноября 2020
- 21:59 Озил может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 6 июня 2020
- 22:20 Три клуба МЛС интересуются Пасторе
- 5 июня 2020
- 20:58 «Гэлакси» расторг контракт с игроком Катаем. Его жена выражала надежду, что полиция в США будет убивать протестующих