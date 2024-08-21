Названа вероятная дата дебюта Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал о предстоящем дебюте новобранца команды Алексея Миранчука.
«Алексей Миранчук вчера провел первую тренировку с командой и пообщался со СМИ. Когда состоится его дебют? Миранчук будет готов к этому воскресенью», – сказал Винклер.
- «Атланта Юнайтед» в ночь на 26 августа по московскому времени сыграет в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра пройдет на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и начнется в 3:30 мск.
- В конце июля 28-летний Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.
- Клуб из Джорджии занимает 9-е место в Восточной конференции МЛС с 28 очками после 25 матчей.
Источник: Sport24