Названа вероятная дата дебюта Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал о предстоящем дебюте новобранца команды Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук вчера провел первую тренировку с командой и пообщался со СМИ. Когда состоится его дебют? Миранчук будет готов к этому воскресенью», – сказал Винклер.