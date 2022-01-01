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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Состав
€ 45 млн
Лос-Анджелес Гэлакси - состав команды
Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Сайт:
http://www.lagalaxy.com
Тренер:
Грегг Вэйни
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Мичович Новак
Вра
24
€ 0.5 млн
2
Калегари
Защ
24
€ 2.5 млн
3
Ауде Хулиан
Защ
23
€ 2 млн
5
Глеснес Якоб
Защ
32
€ 2 млн
25
Гарсес Карлос
Защ
24
€ 0.8 млн
14
Нельсон Джон
Защ
28
€ 0.8 млн
2
Ямане Мики
Защ
32
€ 0.8 млн
19
Куэвас Маурисио
Защ
23
€ 0.6 млн
4
Йошида Мая
Защ
38
€ 0.1 млн
15
Савалета Эрик
Защ
34
€ 0.1 млн
20
Chris Rindov
Защ
-
28
Пайнтсил Джозеф
Пол
28
€ 6 млн
18
Ройс Марко
Пол
37
€ 1.5 млн
6
Роберто Серджи
Пол
34
€ 1.4 млн
27
Томми Эрик
Пол
32
€ 1.2 млн
17
Руис Пабло
Пол
27
€ 1 млн
21
Тэйлор Роберт
Пол
31
€ 1 млн
8
Lucas Sanabria
Пол
-
65
Thomas Musto
Пол
-
11
Лосано Ирвинг
Нап
31
€ 8 млн
99
Клаусс
Нап
29
€ 2.5 млн
7
Фурухаси Киого
Нап
31
€ 2 млн
27
Берри Мигел
Нап
28
€ 0.35 млн
16
Isaiah Parente
Нап
-
12
James Marcinkowski
Нап
-
15
Justin Haak
Нап
-
57
Julian Placias
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 8
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