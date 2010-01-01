Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 45 млн

Лос-Анджелес Гэлакси - турнирная таблица

Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Сайт:
http://www.lagalaxy.com
Тренер:
Грегг Вэйни
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Нэшвилл
2
Ванкувер Уайткепс
3
Интер Майами
4
Нью-Инглэнд Революшн
5
Динамо Хьюстон
6
Даллас
7
Сан-Хосе
8
Сент-Луис
9
Лос-Анджелес
10
Шарлотт
11
Чикаго Файр
12
Колорадо
13
Орландо Сити
14
Филадельфия Юнион
15
Портленд
16
Нью-Йорк Сити
17
Цинциннати
18
Сан-Диего
19
Нью-Йорк Ред Буллз
20
Лос-Анджелес Гэлакси
21
Реал Солт-Лейк
22
Миннесота Юнайтед
23
Остин
24
Ди Си Юнайтед
25
Торонто
26
Сиэтл
27
Коламбус
28
Атланта Юнайтед
29
Монреаль
30
Канзаc Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
16
6
3
50
21
29
54
24
14
4
6
52
23
29
46
25
12
9
4
61
46
15
45
25
13
4
8
41
31
10
43
25
13
4
8
32
28
4
43
25
12
7
6
49
42
7
43
25
12
5
8
44
36
8
41
25
11
8
6
42
35
7
41
26
11
7
8
41
27
14
40
25
11
7
7
45
36
9
40
24
11
6
7
45
35
10
39
25
11
2
12
33
32
1
35
25
10
4
11
44
56
-12
34
25
9
6
10
46
39
7
33
25
9
5
11
47
47
0
32
25
8
8
9
39
32
7
32
24
8
8
8
52
59
-7
32
25
8
6
11
42
42
0
30
25
8
6
11
33
48
-15
30
26
7
9
10
31
40
-9
30
24
8
5
11
37
39
-2
29
25
7
8
10
37
43
-6
29
25
7
8
10
32
44
-12
29
24
6
11
7
30
37
-7
29
25
6
11
8
38
46
-8
29
23
7
7
9
25
30
-5
28
25
6
5
14
35
42
-7
23
25
6
5
14
29
43
-14
23
25
5
6
14
31
51
-20
21
24
5
3
16
26
59
-33
18
Команда
1
Нэшвилл
2
Ванкувер Уайткепс
3
Колорадо
4
Лос-Анджелес
5
Нью-Инглэнд Революшн
6
Динамо Хьюстон
7
Шарлотт
8
Цинциннати
9
Сент-Луис
10
Портленд
11
Реал Солт-Лейк
12
Орландо Сити
13
Чикаго Файр
14
Сан-Диего
15
Торонто
16
Филадельфия Юнион
17
Даллас
18
Интер Майами
19
Коламбус
20
Сан-Хосе
21
Остин
22
Лос-Анджелес Гэлакси
23
Ди Си Юнайтед
24
Нью-Йорк Сити
25
Сиэтл
26
Нью-Йорк Ред Буллз
27
Монреаль
28
Атланта Юнайтед
29
Канзаc Сити
30
Миннесота Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
11
1
0
36
12
24
34
14
9
1
4
31
11
20
28
12
9
0
3
22
9
13
27
13
8
2
3
25
11
14
26
12
8
2
2
22
11
11
26
12
8
2
2
15
8
7
26
13
7
4
2
26
13
13
25
12
7
3
2
34
24
10
24
12
7
3
2
25
16
9
24
13
7
3
3
31
24
7
24
12
7
2
3
24
17
7
23
13
7
2
4
23
17
6
23
12
7
1
4
22
14
8
22
14
6
3
5
32
24
8
21
14
4
8
2
29
28
1
20
12
5
4
3
19
11
8
19
11
5
4
2
24
20
4
19
12
4
6
2
33
24
9
18
13
5
2
6
17
15
2
17
12
5
2
5
20
19
1
17
12
4
5
3
16
12
4
17
13
4
5
4
15
16
-1
17
13
4
5
4
17
23
-6
17
13
4
4
5
26
20
6
16
11
4
3
4
16
18
-2
15
12
4
3
5
18
23
-5
15
12
3
5
4
16
15
1
14
12
4
1
7
17
21
-4
13
12
3
3
6
15
22
-7
12
12
2
6
4
12
13
-1
12
Команда
1
Интер Майами
2
Сан-Хосе
3
Даллас
4
Нэшвилл
5
Ванкувер Уайткепс
6
Нью-Инглэнд Революшн
7
Динамо Хьюстон
8
Миннесота Юнайтед
9
Чикаго Файр
10
Сент-Луис
11
Нью-Йорк Сити
12
Шарлотт
13
Нью-Йорк Ред Буллз
14
Филадельфия Юнион
15
Лос-Анджелес
16
Сиэтл
17
Лос-Анджелес Гэлакси
18
Остин
19
Ди Си Юнайтед
20
Орландо Сити
21
Атланта Юнайтед
22
Сан-Диего
23
Торонто
24
Портленд
25
Колорадо
26
Цинциннати
27
Монреаль
28
Канзаc Сити
29
Коламбус
30
Реал Солт-Лейк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
3
2
28
22
6
27
13
7
3
3
24
17
7
24
14
7
3
4
25
22
3
24
13
5
5
3
14
9
5
20
10
5
3
2
21
12
9
18
13
5
2
6
19
20
-1
17
13
5
2
6
17
20
-3
17
13
5
2
6
25
30
-5
17
12
4
5
3
23
21
2
17
13
4
5
4
17
19
-2
17
12
4
4
4
13
12
1
16
12
4
3
5
19
23
-4
15
13
4
3
6
15
25
-10
15
13
4
2
7
27
28
-1
14
13
3
5
5
16
16
0
14
12
3
4
5
9
12
-3
13
13
3
4
6
16
24
-8
13
13
3
3
7
16
32
-16
12
11
2
6
3
13
14
-1
12
12
3
2
7
21
39
-18
11
13
2
4
7
12
22
-10
10
11
2
3
6
10
18
-8
9
11
2
3
6
9
18
-9
9
12
2
2
8
16
23
-7
8
13
2
2
9
11
23
-12
8
12
1
5
6
18
35
-17
8
13
2
1
10
15
36
-21
7
12
2
0
10
11
37
-26
6
12
1
3
8
18
27
-9
6
12
1
3
8
13
22
-9
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
4
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+