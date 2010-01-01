Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лос-Анджелес Гэлакси - результаты

    Город Лос-Анджелес
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.lagalaxy.com
    Стадион Стаб Хаб
    Тренер Грегг Вэйни
    Турниры:
    США. МЛС 2022
    1/4 финала
    		21 октября, пятница 05:00 Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    1/8 финала
    		15 октября, суббота 22:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Нэшвилл
    48 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Хьюстон 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
    46 тур
    		2 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк
    23 тур
    		25 сентября, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
    45 тур
    		18 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Колорадо
    44 тур
    		15 сентября, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    42 тур
    		10 сентября, суббота 22:30 Нэшвилл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    41 тур
    		5 сентября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Канзаc Сити
    40 тур
    		1 сентября, четверг 02:30 Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    39 тур
    		29 августа, понедельник 03:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    36 тур
    		20 августа, суббота 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Сиэтл
    35 тур
    		14 августа, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Ванкувер Уайткепс
    34 тур
    		7 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    32 тур
    		31 июля, воскресенье 04:00 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    31 тур
    		25 июля, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Атланта Юнайтед
    29 тур
    		17 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    28 тур
    		14 июля, четверг 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе
    26 тур
    		9 июля, суббота 05:00 Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    26 тур
    		5 июля, вторник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Монреаль Импакт
    33 тур
    		30 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед
    21 тур
    		19 июня, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд
    19 тур
    		30 мая, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Остин
    19 тур
    		23 мая, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон
    17 тур
    		19 мая, четверг 03:00 Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    16 тур
    		15 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас
    15 тур
    		9 мая, понедельник 02:00 Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    12 тур
    		30 апреля, суббота 22:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    11 тур
    		24 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Нэшвилл
    10 тур
    		17 апреля, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    8 тур
    		10 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес
    8 тур
    		3 апреля, воскресенье 23:30 Портленд 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
    5 тур
    		19 марта, суббота 22:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Орландо Сити
    4 тур
    		12 марта, суббота 23:30 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    3 тур
    		6 марта, воскресенье 03:30 Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    2 тур
    		28 февраля, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Нью-Йорк Сити
    • Читайте нас: 
    11