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Лос-Анджелес Гэлакси
Результаты
€ 45 млн
Лос-Анджелес Гэлакси - результаты матчей
Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Сайт:
http://www.lagalaxy.com
Тренер:
Грегг Вэйни
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США. МЛС. Регулярный чемпионат 2012
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США. МЛС. Плейофф 2010
США. МЛС. 2010
Товарищеские матчи. 2009
13.09 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Сиэтл
10.09 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
06.09 | 04:30
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
30.08 | 05:30
Сан-Диего
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
23.08 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
20.08 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Сан-Хосе
16.08 | 03:30
Динамо Хьюстон
1 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
02.08 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
Даллас
26.07 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
23.07 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
Сент-Луис
18.07 | 05:25
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
Лос-Анджелес
24.05 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Динамо Хьюстон
17.05 | 04:15
Сиэтл
0 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
14.05 | 03:30
Канзаc Сити
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
10.05 | 02:30
Атланта Юнайтед
1 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
03.05 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
27.04 | 02:00
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Реал Солт-Лейк
23.04 | 02:30
Коламбус
2 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
19.04 | 03:30
Даллас
2 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
11.04 | 21:30
Остин
1 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
05.04 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
Миннесота Юнайтед
22.03 | 23:45
Портленд
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
15.03 | 04:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
Канзаc Сити
08.03 | 05:30
Колорадо
4 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
01.03 | 06:30
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
Шарлотт
23.02 | 03:00
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
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