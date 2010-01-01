Турниры:
США. МЛС 2022
|1/4 финала
|21 октября, пятница
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1/8 финала
|15 октября, суббота
|22:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Нэшвилл
|48 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Хьюстон
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|46 тур
|2 октября, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|23 тур
|25 сентября, воскресенье
|05:00
|Сан-Хосе
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|45 тур
|18 сентября, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:1
|Колорадо
|44 тур
|15 сентября, четверг
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|42 тур
|10 сентября, суббота
|22:30
|Нэшвилл
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|41 тур
|5 сентября, понедельник
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:2
|Канзаc Сити
|40 тур
|1 сентября, четверг
|02:30
|Торонто
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|39 тур
|29 августа, понедельник
|03:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|36 тур
|20 августа, суббота
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:3
|Сиэтл
|35 тур
|14 августа, воскресенье
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5:2
|Ванкувер Уайткепс
|34 тур
|7 августа, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|4:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32 тур
|31 июля, воскресенье
|04:00
|Даллас
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31 тур
|25 июля, понедельник
|04:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|Атланта Юнайтед
|29 тур
|17 июля, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28 тур
|14 июля, четверг
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|Сан-Хосе
|26 тур
|9 июля, суббота
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26 тур
|5 июля, вторник
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:0
|Монреаль Импакт
|33 тур
|30 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|Миннесота Юнайтед
|21 тур
|19 июня, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Портленд
|19 тур
|30 мая, понедельник
|01:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:1
|Остин
|19 тур
|23 мая, понедельник
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|Хьюстон
|17 тур
|19 мая, четверг
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16 тур
|15 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|Даллас
|15 тур
|9 мая, понедельник
|02:00
|Остин
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12 тур
|30 апреля, суббота
|22:30
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11 тур
|24 апреля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Нэшвилл
|10 тур
|17 апреля, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8 тур
|10 апреля, воскресенье
|02:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Лос-Анджелес
|8 тур
|3 апреля, воскресенье
|23:30
|Портленд
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5 тур
|19 марта, суббота
|22:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|Орландо Сити
|4 тур
|12 марта, суббота
|23:30
|Сиэтл
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3 тур
|6 марта, воскресенье
|03:30
|Шарлотт
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2 тур
|28 февраля, понедельник
|01:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Нью-Йорк Сити