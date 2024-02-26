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    Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о гостевом матче 2-го тура МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). «Цаплям» удалось свести встречу к ничьей благодаря голу нападающего Лионеля Месси на 90+2-й минуте.

    «Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему «Гэлакси» играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.

    Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», – сказал Мартино.

    • 36-летний Месси забивает в официальных играх 20-й год подряд.
    • Всего в 2 играх текущего сезона МЛС на счету аргентинца 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

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    Источник: официальный сайт МЛС

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    26.02.2024 12:04
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