Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о гостевом матче 2-го тура МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). «Цаплям» удалось свести встречу к ничьей благодаря голу нападающего Лионеля Месси на 90+2-й минуте.

«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему «Гэлакси» играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.

Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», – сказал Мартино.