Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Кристиан Аранго
|Реал Солт-Лейк
|9
|8
|1
|0.89
|2
|Лионель Месси
|Интер
|5
|7
|1
|1.40
|3
|Кристиан Бентеке
|Ди Си Юнайтед
|8
|6
|0
|0.75
|4
|Луис Суарес
|Интер
|9
|6
|0
|0.67
|5
|Деян Йовелич
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|6
|0
|0.67
|6
|Льюис Морган
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|6
|1
|0.75
|7
|Георгиос Якумакис
|Атланта Юнайтед
|5
|5
|1
|1.00
|8
|Денис Буанга
|Лос-Анджелес
|8
|5
|3
|0.63
|9
|Фелипе Мора
|Портленд
|5
|4
|0
|0.80
|10
|Хулиан Карранца
|Филадельфия Юнион
|6
|4
|0
|0.67
|11
|Брайан Уайт
|Ванкувер Уайткепс
|6
|4
|0
|0.67
|12
|Кучо Эрнандес
|Коламбус
|7
|4
|0
|0.57
|13
|Эрик Томми
|Канзаc Сити
|9
|4
|0
|0.44
|14
|Prince-Osei Owusu
|Торонто
|9
|4
|0
|0.44
|15
|Даниэль Газдаг
|Филадельфия Юнион
|6
|4
|1
|0.67
|16
|Эвандер
|Портленд
|8
|4
|1
|0.50
|17
|Джозеф Пайнтсил
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|0.44
|18
|Сантьяго Родригес
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|1
|0.44
|19
|Рауль Руидиас
|Сиэтл
|6
|4
|3
|0.67
|20
|Рафаэл Наварро
|Колорадо
|9
|4
|3
|0.44
|21
|Jamal Thiaré
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|0
|0.60
|22
|Фафа Пико
|Ванкувер Уайткепс
|6
|3
|0
|0.50
|23
|Микаэль Уре
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|0
|0.50
|24
|Робин Лод
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|0
|0.43
|25
|Райан Галд
|Ванкувер Уайткепс
|7
|3
|0
|0.43
|26
|Duncan McGuire
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|0.43
|27
|Карлес Хиль
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|0
|0.38
|28
|Тимоти Тильман
|Лос-Анджелес
|8
|3
|0
|0.38
|29
|Матеуш Богуш
|Лос-Анджелес
|8
|3
|0
|0.38
|30
|William Agada
|Канзаc Сити
|8
|3
|0
|0.38
|31
|Антони
|Портленд
|8
|3
|0
|0.38
|32
|Tani Oluwaseyi
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|0
|0.38
|33
|Ибрахим Алию
|Динамо Хьюстон
|8
|3
|0
|0.38
|34
|Карлос Андрес Гомес
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|0
|0.38
|35
|Лусиано Акоста
|Цинциннати
|9
|3
|0
|0.33
|36
|Cole Bassett
|Колорадо
|9
|3
|0
|0.33
|37
|Yuya Kubo
|Цинциннати
|9
|3
|0
|0.33
|38
|Рики Пуч
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|0
|0.33
|39
|Celio Martins
|Сент-Луис
|9
|3
|0
|0.33
|40
|Клаусс
|Сент-Луис
|9
|3
|1
|0.33