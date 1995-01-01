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    Бомбардиры США. МЛС

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Кристиан Аранго Реал Солт-Лейк 9 8 1 0.89
    2 Лионель Месси Интер 5 7 1 1.40
    3 Кристиан Бентеке Ди Си Юнайтед 8 6 0 0.75
    4 Луис Суарес Интер 9 6 0 0.67
    5 Деян Йовелич Лос-Анджелес Гэлакси 9 6 0 0.67
    6 Льюис Морган Нью-Йорк Ред Буллз 8 6 1 0.75
    7 Георгиос Якумакис Атланта Юнайтед 5 5 1 1.00
    8 Денис Буанга Лос-Анджелес 8 5 3 0.63
    9 Фелипе Мора Портленд 5 4 0 0.80
    10 Хулиан Карранца Филадельфия Юнион 6 4 0 0.67
    11 Брайан Уайт Ванкувер Уайткепс 6 4 0 0.67
    12 Кучо Эрнандес Коламбус 7 4 0 0.57
    13 Эрик Томми Канзаc Сити 9 4 0 0.44
    14 Prince-Osei Owusu Торонто 9 4 0 0.44
    15 Даниэль Газдаг Филадельфия Юнион 6 4 1 0.67
    16 Эвандер Портленд 8 4 1 0.50
    17 Джозеф Пайнтсил Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 0.44
    18 Сантьяго Родригес Нью-Йорк Сити 9 4 1 0.44
    19 Рауль Руидиас Сиэтл 6 4 3 0.67
    20 Рафаэл Наварро Колорадо 9 4 3 0.44
    21 Jamal Thiaré Атланта Юнайтед 5 3 0 0.60
    22 Фафа Пико Ванкувер Уайткепс 6 3 0 0.50
    23 Микаэль Уре Филадельфия Юнион 6 3 0 0.50
    24 Робин Лод Миннесота Юнайтед 7 3 0 0.43
    25 Райан Галд Ванкувер Уайткепс 7 3 0 0.43
    26 Duncan McGuire Орландо Сити 7 3 0 0.43
    27 Карлес Хиль Нью-Инглэнд Революшн 8 3 0 0.38
    28 Тимоти Тильман Лос-Анджелес 8 3 0 0.38
    29 Матеуш Богуш Лос-Анджелес 8 3 0 0.38
    30 William Agada Канзаc Сити 8 3 0 0.38
    31 Антони Портленд 8 3 0 0.38
    32 Tani Oluwaseyi Миннесота Юнайтед 8 3 0 0.38
    33 Ибрахим Алию Динамо Хьюстон 8 3 0 0.38
    34 Карлос Андрес Гомес Реал Солт-Лейк 8 3 0 0.38
    35 Лусиано Акоста Цинциннати 9 3 0 0.33
    36 Cole Bassett Колорадо 9 3 0 0.33
    37 Yuya Kubo Цинциннати 9 3 0 0.33
    38 Рики Пуч Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 0 0.33
    39 Celio Martins Сент-Луис 9 3 0 0.33
    40 Клаусс Сент-Луис 9 3 1 0.33
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