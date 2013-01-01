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Главные новости
7 февраля
19:44
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
14:48
Видео
Месси прорекламирует пиво во время Супербоула: известна стоимость ролика
2
5 февраля
12:29
Фото
Жена Месси похвасталась фигурой в коротком обтягивающем платье
2
3 февраля
11:47
Фото
Месси масштабно встретили в Гонконге
3
1 февраля
23:07
Товарищеский матч. «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» (6:0), Месси вышел на 83-й минуте
10
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Все новости
9 февраля
23:11
Бускетс собрал идеального футболиста
1
15:15
Моуринью: «Никто не может тренировать Месси»
7 февраля
19:44
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
14:48
Видео
Месси прорекламирует пиво во время Супербоула: известна стоимость ролика
2
13:36
Фото
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
6 февраля
10:17
Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»
4
5 февраля
12:29
Фото
Жена Месси похвасталась фигурой в коротком обтягивающем платье
2
10:54
Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в игре в Гонконге
2
4 февраля
21:10
Видео
Разозленный гонконгский фанат разрушил картонное изображение Месси
4
3 февраля
11:47
Фото
Месси масштабно встретили в Гонконге
3
1 февраля
23:07
Товарищеский матч. «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» (6:0), Месси вышел на 83-й минуте
10
21:35
Видео
Ляпорт забил «Интеру Майами» со своей половины поля
2
31 января
20:05
Месси дал совет «Барселоне» насчет нового тренера
2
17:46
Роналду не сыграет против «Интера» Месси
2
29 января
23:11
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
3
22:22
Видео
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
14:14
Фото
Руни опубликовал фото с Овечкиным
5
28 января
14:45
Видео
Балотелли похвалил Путина в соцсетях, но быстро удалил публикацию
4
27 января
14:47
Видео
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
00:47
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
3
26 января
08:31
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
25 января
09:35
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
14
08:44
Агуэро объяснил, почему Месси больше заслужил награду The Best, чем Холанд
2
23 января
11:27
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
21 января
16:41
Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год
4
12:46
Роналду рискует пропустить матч с командой Месси
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20 января
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