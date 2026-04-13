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МЛС 2026
Коламбус - Орландо Сити
Коламбус - Орландо Сити: обзор матча 13 апреля 2026
Коламбус
13.04.2026, понедельник, 02:00
США. МЛС, 7 тур
1 : 1
Ответный матч – 11.10.2026
Завершен
Орландо Сити
80'
Д. Росси
14'
М. Пашалич
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Орландо Сити
Завершен
90'
+10'
86'
Желтая карточка
Марко Пашалич
Замена
Даниэль Газдаг
️️️️➡️️
Стивен Морейра
83'
Замена
Sekou Tidiany Bangoura
️️️️➡️️
Дилан Шамбос
83'
ГОЛ! 1:1!
Диего Росси
80'
78'
Замена
Тахир Райд-Браун
️️️️➡️️
Робин Янссон
77'
Травма
Робин Янссон
75'
Замена
️️️️➡️️
Иаго
74'
Травма
Иаго
68'
Замена
Закария Таифи
️️️️➡️️
Гриффин Дорси
67'
Травма
Гриффин Дорси
64'
Замена
Луис Отавио
️️️️➡️️
Эдуард Атуэста
Замена
Hugo Picard
️️️️➡️️
Марсело Эррера
61'
Замена
Джамал Тиаре
️️️️➡️️
Андре Гомеш
61'
Желтая карточка
Стивен Морейра
55'
45'
+6'
43'
Желтая карточка
Давид Брекало
41'
Желтая карточка
Иаго
Замена
Taha Habroune
️️️️➡️️
Вессам Абу Али
35'
Травма
Вессам Абу Али
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
Марко Пашалич
Показать весь матч
Live: Коламбус - Орландо Сити
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+12'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+11'
Тахир Райд-Браун (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
90+11'
Тахир Райд-Браун (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
90+7'
Даниэль Газдаг (Коламбус) в офсайде.
90+6'
Момент не реализован! Даниэль Газдаг (Коламбус). Длинный пас отдал Taha Habroune.
90+3'
Момент не реализован! Sekou Bangoura (Коламбус). Пас отдал Макс Арфстен.
90'
Сколько минут добавил судья? 10.
90'
Пауза в матче. Травму получил Максим Крепо (Орландо Сити).
88'
Даниэль Газдаг (Коламбус) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Taha Habroune .
86'
Марко Пашалич (Орландо Сити) получил желтую карточку.
86'
Правила нарушил Sekou Bangoura (Коламбус).
86'
Правила нарушил Sekou Bangoura (Коламбус).
83'
Замена у команды Коламбус. Стивен Морейра ушел, Даниэль Газдаг вышел.
83'
Замена у команды Коламбус. Дилан Шамбос ушел, Sekou Bangoura вышел.
82'
Адриан Марин (Орландо Сити) получил желтую карточку за фол.
82'
Правила нарушил Адриан Марин (Орландо Сити).
82'
Правила нарушил Адриан Марин (Орландо Сити).
81'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
81'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
80'
Гол! 1:1! Забил Диего Росси (Коламбус). Ассистент - Taha Habroune .
80'
Гол! 1:1! Забил Диего Росси (Коламбус). Ассистент - Taha Habroune .
78'
Замена у команды Орландо Сити. Робин Янссон ушел, Тахир Райд-Браун вышел.
77'
Пауза в матче. Травму получил Робин Янссон (Орландо Сити).
76'
Макс Арфстен (Коламбус) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Джамал Тиаре.
76'
Правила нарушил Hugo Picard (Коламбус).
76'
Закария Таифи (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
75'
Замена у команды Орландо Сити. Iago Teodoro ушел, Адриан Марин вышел.
75'
Замена у команды Орландо Сити. Iago Teodoro ушел, Адриан Марин вышел.
70'
Пауза в матче. Травму получил Iago Teodoro (Орландо Сити).
70'
Удар заблокирован. Бил Hugo Picard (Коламбус). Ассистент - Дилан Шамбос.
68'
Замена у команды Орландо Сити. Гриффин Дорси ушел, Закария Таифи вышел.
67'
Момент не реализован! Тиаго (Орландо Сити). Проникающий пас делал Мартин Охеда.
67'
Правила нарушил Мальте Амундсен (Коламбус).
67'
Гриффин Дорси (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
64'
Правила нарушил Taha Habroune (Коламбус).
64'
Правила нарушил Taha Habroune (Коламбус).
64'
Замена у команды Орландо Сити. Эдуард Атуэста ушел, Луис Отавио вышел.
63'
Момент не реализован! Мальте Амундсен (Коламбус). Навешивал Дилан Шамбос с углового.
62'
Удар заблокирован. Бил Hugo Picard (Коламбус). Длинный пас делал Стивен Морейра.
61'
Замена у команды Коламбус. Марсело Эррера ушел, Hugo Picard вышел.
61'
Замена у команды Коламбус. Андре Гомеш ушел, Джамал Тиаре вышел.
60'
Момент не реализован! Стивен Морейра (Коламбус). Пас отдал Дилан Шамбос.
60'
Удар заблокирован. Бил Тиаго (Орландо Сити).
59'
Марсело Эррера (Коламбус) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Дилан Шамбос.
58'
Марко Пашалич (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Макс Арфстен (Коламбус) допустил опасную игру.
55'
Стивен Морейра (Коламбус) получил желтую карточку за фол.
55'
Правила нарушил Стивен Морейра (Коламбус).
55'
Правила нарушил Стивен Морейра (Коламбус).
54'
Момент не реализован! Мальте Амундсен (Коламбус). Пас отдал Руди Камачо.
54'
Момент не реализован! Мальте Амундсен (Коламбус). Пас отдал Руди Камачо.
53'
Удар заблокирован. Бил Стивен Морейра (Коламбус).
53'
Стивен Морейра (Коламбус) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Диего Росси.
52'
Taha Habroune (Коламбус) в офсайде.
48'
Стивен Морейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Орландо Сити.
47'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Диего Росси (Коламбус) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Taha Habroune .
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+4'
Гриффин Дорси отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Андре Гомеш (Коламбус).
45+3'
Руди Камачо (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
45+3'
Руди Камачо (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
45+3'
Удар заблокирован. Бил Стивен Морейра (Коламбус). Ассистент - Дилан Шамбос.
45+1'
Тиаго (Орландо Сити) в офсайде.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Руди Камачо (Коламбус) пробил головой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Андре Гомеш.
45'
Давид Брекало отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
43'
Давид Брекало (Орландо Сити) получил желтую карточку.
41'
Iago Teodoro (Орландо Сити) получил желтую карточку за фол.
41'
Iago Teodoro (Орландо Сити) получил желтую карточку за фол.
41'
Макс Арфстен (Коламбус) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Iago Teodoro (Орландо Сити).
41'
Тиаго (Орландо Сити) сыграл рукой.
40'
Марсело Эррера (Коламбус) в офсайде.
39'
Iago Teodoro отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
38'
Мартин Охеда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
38'
Удар заблокирован. Бил Дилан Шамбос (Коламбус). Ассистент - Taha Habroune .
35'
Замена у команды Коламбус. Вессам Абу Али ушел, Taha Habroune вышел.
29'
Диего Росси (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
29'
Диего Росси (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
27'
Правила нарушил Давид Брекало (Орландо Сити).
27'
Вессам Абу Али (Коламбус) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Пауза в матче. Травму получил Вессам Абу Али (Коламбус).
20'
Тиаго (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Андре Гомеш (Коламбус).
19'
Макс Арфстен (Коламбус) заработал штрафной на левом фланге.
19'
Правила нарушил Гриффин Дорси (Орландо Сити).
19'
Удар заблокирован. Бил Марко Пашалич (Орландо Сити). Ассистент - Иван Ангуло.
16'
Вессам Абу Али (Коламбус) в офсайде.
16'
Стивен Морейра (Коламбус) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Тиаго (Орландо Сити).
14'
Гол! 0:1! Забил Марко Пашалич (Орландо Сити). Ассистент - Тиаго.
13'
Брайан Охеда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
12'
Момент не реализован! Тиаго (Орландо Сити). Длинный пас отдал Гриффин Дорси.
9'
Робин Янссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
8'
Удар заблокирован. Бил Вессам Абу Али (Коламбус). Ассистент - Дилан Шамбос.
4'
Эдуард Атуэста (Орландо Сити) заработал штрафной в атаке.
4'
Эдуард Атуэста (Орландо Сити) заработал штрафной в атаке.
1'
Правила нарушил Дилан Шамбос (Коламбус).
1'
Мартин Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Шон Завадски
(К)
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
9
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
16
Максим Крепо
ВР
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Тиаго
ЛВ
24
Марко Пашалич
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
77
Иван Ангуло
ЛФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
30
Hugo Picard
ЦП
8
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Sekou Tidiany Bangoura
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
19
Закария Таифи
ЦП
25
Колин Гаск
ЦП
14
Тайриз Спайсер
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
22
Джастин Эллис
ЦФ
3-1-3-1-2
28
Шульте
22
Морейра
4
Камачо
2
Эррера
18
Амундсен
7
Шамбос
20
Гомеш
25
Завадски
10
Росси
18
Арфстен
9
Абу Али
4-1-1-3-1
16
Крепо
24
Дорси
4
Брекало
57
Иаго
6
Янссон
20
Атуэста
8
Охеда
11
Тиаго
24
Пашалич
10
Охеда
77
Ангуло
2
Эррера
30
30
2
Эррера
22
Морейра
8
Газдаг
8
Газдаг
22
Морейра
7
Шамбос
17
17
7
Шамбос
9
Абу Али
16
16
9
Абу Али
20
Гомеш
19
Тиаре
19
Тиаре
20
Гомеш
6
Янссон
29
Райд-Браун
29
Райд-Браун
6
Янссон
20
Атуэста
5
Отавио
5
Отавио
20
Атуэста
24
Дорси
19
Таифи
19
Таифи
24
Дорси
Остались в запасе
Коламбус
Орландо Сити
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
12
Хавьер Отеро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Колин Гаск
ЦП
14
Тайриз Спайсер
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
22
Джастин Эллис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Колин Гаск
ЦП
14
Тайриз Спайсер
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
22
Джастин Эллис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
Точно не сыграют
Евгений Чеберко
ЦЗ
Мохамед Фарси
ПП
Орландо Сити
Точно не сыграют
Уайлдер Картахена
ЦП
Joran Gerbet
ЦП
Статистика матча Коламбус - Орландо Сити
1
4
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
9
Офсайды
4
1
Количество передач
661
358
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо Монтеро
(Сан-Хосе)
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Посещаемость:
19834
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1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
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